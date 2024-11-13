В Подольске проведут учения по тушению техногенных пожаров

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Масштабные учения по тушению техногенных пожаров проведут в четверг, 14 ноября, на складе филиала компании «Архбум» в городском округе Подольск, участие в учениях примут свыше 150 человек, будет задействовано около 50 единиц техники, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«По легенде учений, пожар возник на складе готовой продукции, над очагом пожара сформировался факел пламени и поток дыма, зона задымления помещения усиливается, а пути к эвакуации блокируются», — говорится в сообщении.В ходе учений должен быть выработан единый подход к управлению силами и средствами тушения пожаров, планируется также отработать практические навыки взаимодействия всех служб, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации.
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