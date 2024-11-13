Геройский поступок: пожарный рискуя отогнал бензовоз от огня

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В пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека, а площадь пожара достигла 50 кв. м. Рядом с горящей цистерной находился бензовоз, что создавало угрозу взрыва. Заместитель начальника дежурной смены пожарно-спасательного отряда №1 МЧС в Крыму Григорий Бодунов, проявив самоотверженность, сел за руль бензовоза и отогнал его на безопасное расстояние, передает крымское управление МЧС РФ.
«Прибыли на пожар, провели разведку. Непосредственно рядом с одной горящей цистерной находился автомобиль КАМАЗ, бензовоз, у которого на полуприцепе уже горели задние колеса. Была угроза распространения и взрыва данной цистерны», — описал свои мысли Бодунов.По словам Бодунова, ключи случайно оказались в замке зажигания, что позволило ему быстро отогнать опасный груз и предотвратить распространение огня.
После этого пожарные продолжили тушение, устранив угрозу взрыва.
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Мария Моисеева