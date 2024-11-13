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Из-за пожара в Подмосковном отеле эвакуировали шесть человек

Во время пожара в отеле «Les Art Resort» эвакуировали шесть человек

Видео: @mosoblproc

В популярном элитном отеле «Les Art Resort» случился пожар. Шесть человек эвакуировали, информирует Прокуратура Московской области в своём Телеграм-канале.
Одноэтажное деревянное здание в загородном Подмосковном отеле вблизи посёлка Дорохово загорелось из-за короткого замыкания в щитке с электропроводкой. Само пламя разгорелось в бане.

Сначала персонал отеля пытался потушить пожар своими силами, но это не дало результата — они вызвали экстренные службы.



Во время пожара эвакуировали шесть человек, погибших или пострадавших нет.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту», — сообщили представители Прокуратуры Московской области.

Ранее сообщали, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, рядом с горящей цистерной находился бензовоз — это обстоятельство могло вызвать взрыв. Пожарный Григорий Бодунов сел за руль бензовоза и отогнал его на безопасное расстояние.

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Пьяный мужчина чуть не похитил пятилетнего ребенка в магазине в Смоленской области
Мужчина попытался похитить пятилетнего ребенка в магазине под Смоленском
13 ноября 2024, 13:09

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Смоленской области пьяный слесарь-сантехник попытался похитить пятилетнего мальчика в магазине, пока его отец выбирал продукты. Об этом пишет Shot.
По данным издания 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел вечером в магазин в Вязьме. Он заметил мужчину с сыном. Отец выбирал продукты, а ребенок был неподалеку. Тогда злоумышленник схватил мальчика за руку и насильно повел к выходу. Сначала ребенок не понял, что происходит, а потом начал громко кричать.

На детские крики сбежались продавцы и отец ребенка. Тогда похититель убежал, однако его быстро нашли и задержали. В настоящее время выясняется, с какой целью мужчина пытался украсть маленького мальчика.

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Следствие назвало основную версию подрыва машины капитана ЧФ в Севастополе
Следователи считают заказное убийство мотивом подрыва машины в Севастополе
13 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Alesmunt

Следователи назвали основную версию подрыва автомобиля капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе. По их мнению, это заказное убийство.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем машины со стороны водителя. Его привели в действие, когда офицер ехал в потоке других машин по улице Тараса Шевченко. По словам очевидцев, в днище машины после взрыва образовалась дыра. Капитану оторвало обе ноги, спасти его не удалось.

Погибшему было 47 лет, он являлся начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, был в звании капитана 1-го ранга. По данным телеграм-канала, за военным следили на протяжении семи дней. Он находится в украинских списках с ноября 2023 года. Основной версией следствия на данный момент является заказное убийство.

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#севастополь
#взрыв
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В Москве росгвардейцы задержали таксиста, объявленного в федеральный розыск
13 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Alesmunt

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершенное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, экипаж Росгвардии получил информацию об автомобиле такси, движущемся по Варшавскому шоссе, за рулем которого находился мужчина, объявленный в федеральный розыск за совершенное преступление.

Тогда силовики оперативно прибыли по указанному адресу и после кратковременной погони остановили такси. Водителя задержали. Им оказался 33-летний приезжий, который пытался скрыться в Москве от правосудия за преступление в другом городе. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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В Севастополе подорвали машину с капитаном Черномоского флота: личность погибшего, связь с ВСУ
13 ноября 2024, 11:48

Фото: iStock/frodelil

Утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в Севастополе произошел взрыв автомобиля. От полученных травм 47-летний водитель скончался на месте. Установлено, что погибшим оказался военнослужащий. Подробности – в материале «Радио 1».

Взрыв авто в Севастополе 13 ноября: что известно


Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля на улице Тараса Шевченко в Севастополе погиб военнослужащий. Глава региона не исключает возможность диверсии и привел некоторые подробности произошедшего.

«В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Предварительно, СВУ было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. В действие приведено дистанционно.

Личность погибшего при взрыве авто в Севастополе

Погибшим при взрыве внедорожника в Севастополе оказался командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга. Соответствующую информацию позже подтвердил губернатор.


За военным велась слежка


По информации портала Mash, за погибшим военным наблюдали в течение примерно семи дней. 47-летний офицер является выпускником Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова и с декабря прошлого года находится в украинских списках. Версия заказного убийства также рассматривается.

Связь подрыва авто в Севастополе с ВСУ


Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью NEWS.ru высказал мнение, что за взрывом может стоять украинская спецслужба.

«Они взрывают и убивают наших граждан, которые работают в полном объеме на победу нашей страны. Это не остановится. Как только Украина будет иметь еще больше проблем или потерь на линии фронта, тем больше будет диверсий по всей нашей стране», — сказал Гончаров.

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Генерал Шамарин признал вину в деле о взятках и заключил досудебное соглашение
13 ноября 2024, 11:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
Напомним, что по версии следствия, Шамарин получил 36 000 000 рублей от генерального директора пермского завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Деньги были переданы за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Министерства обороны России и общее покровительство.

В рамках дела также фигурировали еще четыре человека, которые также признали свою вину и уже отбывают наказания по статье о мошенничестве. Следственные органы продолжают работу над делом, выясняя все обстоятельства преступной схемы.

Главный связист ВС РФ получал миллионы на взятках: в чем генерал Шамарин признал вину и как лишился зарплаты
Главный связист ВС РФ получал миллионы на взятках: в чем генерал Шамарин признал вину и как лишился зарплаты

Ранее стало известно, что бывший начальник Главного управления связи Министерства обороны России генерал-майор Александр Оглоблин дал показания по делу генерала Вадима Шамарина, в результате чего Шамарин был арестован 22 мая.

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#деньги
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#взятка
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В результате взрыва автомобиля в Севастополе не исключается вероятность диверсии
Губернатор: в Севастополе при взрыве авто погиб военный
13 ноября 2024, 11:00

Фото: iStock/Petrichuk

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при взрыве автомобиля на улице Тараса Шевченко погиб военный, нельзя исключать вероятность диверсии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в Севастополе произошел подрыв автомобиля, стоявшего на парковке. Согласно информации из телеграм-канала Baza, в машине сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва погиб водитель — капитан 1-го ранга Черноморского флота, который получил тяжелые травмы и лишился ног.

«В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался», — написал губернатор.

Развожаев отметил, что погибший был военнослужащим. По его словам, следственным органам предстоит выяснить причины взрыва, однако не исключается вероятность диверсии.

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#спасатели
#губернатор
#мчс
#погибший
#взрыв
#водитель
#травмы
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Определена личность человека, который находился в автомобиле, взорвавшемся в Севастополе
В взорвавшемся в Севастополе авто был капитан 1-го ранга Черноморского флота
13 ноября 2024, 10:57

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель — капитан 1-го ранга Черноморского флота. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, в машине сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Отмечается, что автомобиль находился на парковке.

В Севастополе на дороге произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек
В Севастополе на дороге произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек

Сообщается, что взрыв был мощным, водителю оторвало ноги. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Спасти мужчину не удалось, он скончался на месте от полученных травм. Ведется расследование инцидента, а также устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. В результате которого в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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#автомобиль
#теракт
#взрыв
#происшествия
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Теракт в Севастополе: появились первые кадры с места подрыва автомобиля — видео
13 ноября 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. По предварительным данным, причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства, сообщает телеграм-канал Baza.
Взрыв произошел во время движения машины. Прохожие немедленно поспешили на помощь пострадавшему, вытащив его из автомобиля. Несмотря на усилия медиков, полученные травмы оказались смертельными.


Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может указывать на установку самодельного взрывного устройства. Власти начали расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Согласно предварительной информации, в автомобиле находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

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#мчс
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#происшествия
#расследование
#машины
#севастополь
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В Севастополе на дороге произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек
В Севастополе в результате взрыва автомобиля погиб водитель
13 ноября 2024, 10:44

Фото: iStock/frodelil

В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. По предварительной информации, причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что взрыв прогремел во время движения автомобиля. После инцидента прохожие поспешили оказать помощь пострадавшему, вытащив его из машины. Мужчину передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, водитель скончался.

Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может свидетельствовать, что было установлено самодельное взрывное устройство. Власти проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления возможных виновных.


Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. В результате которого в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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#взрыв
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#травмы
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