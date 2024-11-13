Из-за пожара в Подмосковном отеле эвакуировали шесть человек

Видео: @mosoblproc
В популярном элитном отеле «Les Art Resort» случился пожар. Шесть человек эвакуировали, информирует Прокуратура Московской области в своём Телеграм-канале.
Одноэтажное деревянное здание в загородном Подмосковном отеле вблизи посёлка Дорохово загорелось из-за короткого замыкания в щитке с электропроводкой. Само пламя разгорелось в бане.
Сначала персонал отеля пытался потушить пожар своими силами, но это не дало результата — они вызвали экстренные службы.
Во время пожара эвакуировали шесть человек, погибших или пострадавших нет.
Ранее сообщали, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, рядом с горящей цистерной находился бензовоз — это обстоятельство могло вызвать взрыв. Пожарный Григорий Бодунов сел за руль бензовоза и отогнал его на безопасное расстояние.
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Сначала персонал отеля пытался потушить пожар своими силами, но это не дало результата — они вызвали экстренные службы.
Во время пожара эвакуировали шесть человек, погибших или пострадавших нет.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту», — сообщили представители Прокуратуры Московской области.
Ранее сообщали, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, рядом с горящей цистерной находился бензовоз — это обстоятельство могло вызвать взрыв. Пожарный Григорий Бодунов сел за руль бензовоза и отогнал его на безопасное расстояние.
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Ольга Енгалычева