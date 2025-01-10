В Звенигороде построят детскую поликлинику на 220 посещений за смену

Детскую поликлинику, рассчитанную на 220 посещений в смену, построят в районе Нахабинского шоссе в Звенигороде, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника предназначена для оказания лечебной, консультативной, диагностической и профилактической помощи детям. Общая площадь медучреждения составит пять с половиной тысяч квадратных метров», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Согласно проекту, в поликлинике предусмотрены кабинеты основных медицинских специалистов: юных пациентов буду принимать педиатры, неврологи, кардиологи, неврологи, урологи, ЛОР-врачи, стоматологи, логопеды и пр. Кроме того, в здании будет зоны ультразвуковой и функциональной диагностики, физиотерапии, ЛФК и неотложной помощи.
Завершить постройку поликлиники планируется в 2026 году.
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