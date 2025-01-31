В Подольске снесли полуразрушенное здание бывшего общежития

С 2025 года приобрести жильё за счёт материнского капитала возможно только в том случае, если проведена оценка состояния жилья и дано заключение о признании его пригодным для проживания. О других изменениях, а также о том, кто может воспользоваться маткапиталом и на что ещё можно его потратить, читайте в материале «Радио 1».