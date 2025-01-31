В Подольске снесли полуразрушенное здание бывшего общежития

Одноэтажное здание бывшего общежития, находившееся в аварийном состоянии, снесли на 2-й Комсомольской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание было построено в 1950 году, его общая площадь составляла около 165 квадратных метров. Постройку, находящуюся в непосредственной близости от жилых домов, признали аварийной, она долгое время не эксплуатировалась и стояла заброшенной. Со временем основные элементы строительных конструкций почти полностью разрушились, в связи с этим задание было решено снести», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В четвёртом квартале 2024 года полуразрушенное здание снесли. В настоящее время участок, который занимало бывшее общежитие, полностью освобождён от аварийного объекта и очищен от строительного мусора.
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