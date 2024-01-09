В Подольске в дома начало возвращаться тепло

Фото: Галина Добрынина
В микрорайоне Климовск Подольска благодаря работе аварийных бригад со всего Подмосковья начало возвращаться в дома жителей тепло, электричество и горячая вода. Об этом сообщил корреспондент.
Тепло уже появилось в домах на Октябрьской площади и улице Заводская.
Стоит отметить, что на протяжении всех дней с момента аварии в котельной температура в квартирах жилых домов опускалась до +5 градусов. В настоящий момент в Климовске продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения.
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«Батареи остыли в ночь с 4 на 5 января. Обогревались газом, обогреватели не включали, боялись, что пропадет свет. Температура была около 14 градусов тепла. Одевались теплее, чай горячий пили. Внучка подвижная, много двигалась и согревалась, мы ее тепло одевали. 8 января утро выдалось солнечное. Потрогала батареи, они теплые, но стояки холодные, подали заявку, чтобы убрали завоздушивание. Решила на радостях испечь пирог с яблоками для своих близких», — поделилась жительница одного из домов.
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Мира Полтева