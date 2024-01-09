Задержаны подозреваемые в аварии в подольской котельной

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий после аварийной ситуации в котельной в Подольске.
Об этом сообщает ГУ СК России по Московской области.
Правоохранители задержали начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».
Возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержали замглавы администрации Подольска.
Напомним, 4 января в Подольске из-за неправильной эксплуатации котельной случился прорыв теплотрасс. Жилые дома, медицинские и образовательные учреждения в Климовске остались без отопления и горячей воды в морозы.
накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв в понедельник, 8 января, вечером вновь встретился с жителями Климовска для честного и открытого разговора.
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Правоохранители задержали начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».
Напомним, 4 января в Подольске из-за неправильной эксплуатации котельной случился прорыв теплотрасс. Жилые дома, медицинские и образовательные учреждения в Климовске остались без отопления и горячей воды в морозы.
накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв в понедельник, 8 января, вечером вновь встретился с жителями Климовска для честного и открытого разговора.
«Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и её последствий, — не терять контакт с жителями, быть на связи», — написал губернатор в своём Телеграм-канале.Он также поблагодарил жителей микрорайона, что два раза в день они находят время для встречи и обсуждения текущих проблем.
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Мария Фирсова