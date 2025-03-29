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В Подольске в течение 2025 года обновят 23 километра сетей теплоснабжения

Фото: пресс служба администрации г. о. Подольск

Фото: пресс служба администрации г. о. Подольск

В Подольске в течение нынешнего года планируется обновить ещё 23 километра сетей теплового хозяйства. Кроме того, будут проложены дополнительные участки теплотрассы по новым адресам.
Модернизации и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в Подольском городском округе уделяют особое внимание.
Например, сейчас идёт модернизация котельных на улицах Ульяновых, Победы, Заводской и Большой Серпуховской.

Фото: пресс служба администрации г. о. Подольск

В прошлом году в округе произошла серьёзная авария на котельной в Климовске. Тогда без отопления остались 176 домов. Этот случай стал серьёзным вызовом для властей. Собственник объекта скрыл чрезвычайное происшествие, что лишило драгоценного времени и не позволило быстро отреагировать на аварию экстренным службам.

Благодаря своевременной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва сложную ситуацию удалось оперативно стабилизировать. На месте ежедневно трудились сотни специалистов, были развёрнуты пункты временного размещения, полевые кухни.

«Огромная благодарность всем, кто тогда не остался в стороне! Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций при содействии областного правительства мы начали масштабную модернизацию всего теплового хозяйства. В 2024 году уже капитально отремонтировали более 17 километров сетей. В 2025 планируется обновить ещё 23 километра, а также проложить дополнительные участки по новым адресам. Завершим и обновление котельных на улицах Ульяновых и Победы, продолжим реконструкцию объекта на Заводской, начнём на Большой Серпуховской. Весной восстановим благоустройство территорий», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Фото: пресс служба администрации г. о. Подольск

В округе постоянно идёт комплексное развитие инфраструктуры. В рамках президентской программы газификации в план включили 63 садовых некоммерческих товарищества (СНТ), благодаря чему газ теперь подводят напрямую к участкам, что не влечёт дополнительных затрат для дачников. Особое внимание уделяется системе водоснабжения. Стартовало строительство комплекса водоподготовки на Деснинском водозаборе. Он ежедневно обеспечивает водой 220 тысяч человек. Также запланирован ремонт аварийных участков сетей и насосных станций «Товарная» и «Лучинское».

«Подольск входит в число лидеров региона по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 2024 году обновлены 190 зданий, в планах ещё 252. Наша задача — создать надёжную, современную и комфортную среду для жизни каждого жителя городского округа», — заключил Артамонов.

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Самая сексуальная бегунья мира опубликовала откровенное фото
29 марта 2025, 08:25

Алиса Шмидт (фото: instagram*/alicasmd)

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой мира, поделилась новыми фотографиями в соцсетях.
На фото бегунья в белом халате и с полотенцем на голове читает газету. Пост собрал 72 тысячи лайков и почти 500 комментариев.

Алиса Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 в Париже. Спортсменка выступала за сборную Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 м. В 2017 году девушка взяла второе место в эстафете четыре по 400 м на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Через два года Шмидт удалось взять бронзу на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет.

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Семьям в России необходимо 74 тысячи рублей для покупки самого необходимого
29 марта 2025, 02:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

В прошлом году российским семьям было необходимо 73,9 тысячи рублей для покупки самого необходимого, чтобы «свести концы с концами». Такие данные приводит Росстат.
«Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для "сведения концов с концами" - под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов - в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год» — передает РИА Новости данные ведомства.

За два года эта сумма выросла на шесть тысяч рублей. Согласно результатам исследования, городским семьям для покрытия базовых потребностей необходимо 74,2 тысячи рублей. Проживающим в селах для этого нужно 72,5 тысячи. При этом если речь идет о семьях с детьми, то здесь минимальные потребности будут стоить 99,9 тысяч рублей. Бездетным для этого нужно уже 64,2 тысячи.

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Автодилерам хотят запретить навязывание дополнительных услуг
29 марта 2025, 00:17

Фото: iStock/Fahroni

Национальный автомобильный союз России направил обращение в Центробанк РФ с просьбой ограничить на законодательном уровне доходы автодилеров от выдаваемых кредитов, а также запретить им навязывать покупателям дополнительные услуги. Соответствующее письмо НАС отправил на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
«Автокредиты обходятся россиянам все дороже, ставка находится в диапазоне от 26 до 30% годовых. Комиссия за оформление кредита у крупных автодилеров достигает 9% от размера кредита. Эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателя автомобиля», — приводит «Газета.Ru» обращение союза.
В то же время Минпромторг РФ обновил программу льготного лизинга авто. Как пишут «Известия», изучившие сообщение ведомства, теперь скидка на общественный транспорт и часть электромобилей будет увеличена с 10% до 40%. К тому же в отдельную категорию вывели электромобили с допустимой максимальной массой 3,5—12 тонн и автобусы полной массой до 5 тонн, подняв размер скидки до 2 миллионов рублей.
«Также в 2025 году в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии», — отмечается в сообщении Минпромторга.
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#рф
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Волга может обмелеть до рекордных значений из-за аномального тепла
29 марта 2025, 00:00

Фото: iStock/FCerez

Река Волга может обмелеть до рекордных значений из-за аномального тепла, весенние процессы на Куйбышевском водохранилище в этом году проходят в условиях острого дефицита снега. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Татар-информом».
По его прогнозам, половодье 2025 года будет одним из самых низких за всю историю наблюдений.
«Думаю, 21, 20 и 19-й века такого еще не видели. <…> Наполнение Волги будет одним из самых низких за весь ряд наблюдений. Такая напряженная ситуация сохранится на протяжении всего летнего периода», — поделился метеоролог.
Он также добавил, что есть вероятность на весенние осадки, но они смогут компенсировать их отсутствие в прошлом и засушливая тенденция сохранится. Дожди в апреле и мае будут заметно ниже нормы, так как ожидаются антициклоны.

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#волга
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Детский омбудсмен указала на неожиданную проблему в РФ
Волынец: в РФ низкий процент восстановления после лишения родительских прав
28 марта 2025, 23:57

Фото: iStock/RomoloTavani

В России очень низкий процент восстановления родительских прав после их лишения. Об этом заявила детский омбудсмен по РТ Ирина Волынец, сообщает «Татар-информ».
По ее словам, только в Татарстане порядка 500 семей в год лишаются родительских прав, а восстанавливаются — менее 3%.
«У нас есть проблема с восстановлением в родительских правах. Если после ограничения за последние три года около 10% родителей в правах восстановились, то по лишению восстановление — менее 3%», — поделилась уполномоченный по правам ребенка в республике.
Однако Волынец добавила, что в регионе удалось добиться снижения количества семей, в которых ситуация доходит до лишения родительских прав.

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