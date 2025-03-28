Субсидии на развитие получат пять домов культуры Подольска

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Пять учреждений культуры Подольска вошли в число лучших и получат субсидии на развитие. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов, выступая с докладом об итогах 2024 года.
Речь идёт о домах культуры ЗИО, имени 1 Мая, Лепсе, Сельском доме культуры «Молодёжный» и Дворце культуры «Октябрь».
Он добавил, что большие достижения и признание – заслуга не только талантливых ребят, но и их педагогов. В этом году была проиндексирована зарплата работников культуры.
Сейчас в Подольске работают восемь культурно-досуговых учреждений со структурными подразделениями. Всего в округе расположено 18 зданий домов культуры, которые посещают свыше 11,5 тыс. жителей.
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«Наши школы искусств из года в год подтверждают высокий уровень подготовки. В прошлом году три учреждения вошли в топ-10 лучших в регионе и получили гранты от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Это детская музыкальная школа №2, школа искусств «Моя Русь» и Федюковская школа искусств. Преподаватели этих школ отмечены дополнительными денежными надбавками», – отметил Артамонов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Он добавил, что большие достижения и признание – заслуга не только талантливых ребят, но и их педагогов. В этом году была проиндексирована зарплата работников культуры.
Сейчас в Подольске работают восемь культурно-досуговых учреждений со структурными подразделениями. Всего в округе расположено 18 зданий домов культуры, которые посещают свыше 11,5 тыс. жителей.
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Лора Луганская