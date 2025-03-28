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Субсидии на развитие получат пять домов культуры Подольска

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

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Пять учреждений культуры Подольска вошли в число лучших и получат субсидии на развитие. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов, выступая с докладом об итогах 2024 года.
Речь идёт о домах культуры ЗИО, имени 1 Мая, Лепсе, Сельском доме культуры «Молодёжный» и Дворце культуры «Октябрь».
«Наши школы искусств из года в год подтверждают высокий уровень подготовки. В прошлом году три учреждения вошли в топ-10 лучших в регионе и получили гранты от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Это детская музыкальная школа №2, школа искусств «Моя Русь» и Федюковская школа искусств. Преподаватели этих школ отмечены дополнительными денежными надбавками», – отметил Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Он добавил, что большие достижения и признание – заслуга не только талантливых ребят, но и их педагогов. В этом году была проиндексирована зарплата работников культуры.

Сейчас в Подольске работают восемь культурно-досуговых учреждений со структурными подразделениями. Всего в округе расположено 18 зданий домов культуры, которые посещают свыше 11,5 тыс. жителей.

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В Подольске будут производить лекарства от орфанных заболеваний и рака
28 марта 2025, 17:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» будут вместе разрабатывать и производить инновационные лекарства для лечения орфанных и онкологических заболеваний. В том числе их будут выпускать на производстве в Подольске в Подольске, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
НИЦЭМ и фармкомпания подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Партнёрство направлено на разработку и производство инновационных препаратов для борьбы с онкологическими, орфанными и инфекционными заболеваниями.

Создание инновационных разработок и локализация полного цикла производства жизненно важных лекарств – необходимость для российской фармацевтики. Сегодня важно обеспечить страну собственными технологиями и жизненно необходимыми препаратами. Новый альянс призван укрепить лекарственную безопасность России.
«Наша биомедицина достигла уровня, позволяющего создавать новые лекарства на базе самых современных технологических платформ, таких как мРНК, клеточные линии, вирусные векторы и моноклональные антитела. Наличие сильных партнёров в лице современных фармацевтических производств делает возможным налаживание полного цикла выпуска таких препаратов внутри России, что укрепит суверенитет страны и повысит доступность для пациентов современных лекарств», – сказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Соглашение о сотрудничестве предусматривает обмен опытом и научной информацией, подготовку кадров и презентацию результатов исследований.
«Инновационные биофармацевтические решения способны кардинально изменить жизнь человечества. Мы стремимся сделать доступнее для российских пациентов передовые технологии, которые значительно увеличивают продолжительность и качество жизни при разных заболеваниях, включая онкологические и орфанные. Наше сотрудничество с научным и медицинским сообществом ускорит разработку и внедрение прорывных методов лечения в клиническую практику», – заявил президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.
Помимо новых проектов локализации препаратов от онкологических и инфекционных заболеваний, партнёрство будет включать совместную работу над развитием в России ключевых технологических платформ для создания современных препаратов.

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Соревнования Универсиады в Подольске собрали 16 баскетбольных команд
28 марта 2025, 17:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске прошли соревнования по баскетболу в рамках ежегодной Универсиады студентов колледжей и вузов городского округа. В них приняли участие по восемь команд юношей и девушек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Победителями стали юноши Подольского социально-спортивного колледжа и девушки Московского областного колледжа информации и технологий. Второе место среди юношей – у колледжа «Московия», третье – у ОП-1 Подольского колледжа имени А. В. Никулина. У девушек бронзу взяла команда Подольского социально-спортивного колледжа, серебро – баскетболистки ОП-1 Подольского колледжа», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Соревнования прошли в спортивном зале Дворца культуры «Октябрь».

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Ремонт трёх дорог в деревне Горки планируют включить в программу благоустройства
28 марта 2025, 16:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Ремонт дорог в деревне Горки могут включить в программу благоустройства на 2025 год. Такое решение было принято на состоявшемся в населённом пункте выездном совещании по ремонту местных дорог, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Встречу с жителями провёл директор «Управления строительства» муниципалитета Юрий Головков. В ней также участвовали заместители главы округа и профильные специалисты. Поводом для обсуждения стало обращение местных жителей деревни в администрацию.
«По нашим трём грунтовым дорогам на улицах Нижняя Слобода и Верхняя Слобода проехать, да и пройти, когда тает снег или идёт дождь, невозможно. Сейчас из-за проезда большегрузов образовались глубокие колеи», – рассказали жители.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Администрация подготовит смету на ремонт этих дорог и рассмотрит возможность их включения в программу благоустройства в текущем году.
«После встречи принято решение создать инициативную группу жителей. Будем с ними на связи. Как только земля подсохнет, пустим грейдер по двум улицам он устранит колеи», – пообещал Головков.
В администрации напомнили, что в этом году в Кашире планируют капремонт 34 дорог.

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#московская область
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В Рузском муниципалитете за год отремонтируют более 50 автодорог
28 марта 2025, 16:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Рузском муниципальном округе в этом году планируют отремонтировать 53 автомобильные дороги. Об этом глава муниципалитета Александр Горбылёв доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Он рассказал о развитии дорожной инфраструктуры округа.
«В этом году отремонтируют 53 автомобильные дороги протяжённостью более 47 км. В их числе – участок М-9 «Балтия» – Онуфриево – Орешки. Уже начали строить важный объект – объезд в восточной части посёлка Тучково. Его готовность – 50%», – отметил Горбылёв.
Ещё одна актуальная для муниципалитета тема – обновление социальных объектов. С 2020 года капитально отремонтировали шесть образовательных учреждений – три детсада и три школы. Капремонт прошёл и в двух поликлиниках – в посёлках Колюбакино и Тучково, а также в двух амбулаториях в посёлках Космодемьянский и Никольское.

Помимо этого, в Рузе реконструировали стадион «Урожай». К ремонтным работам уже приступили в детском саду в посёлке Колюбакино, а дошкольное учреждение в посёлке Тучково обновят в 2026-м.

На территории округа реализуют девять значимых инвестпроектов, что позволит создать более 700 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций – 2,5 млрд руб. Это новые предприятия, логистические комплексы, а также модернизация, расширение действующих мощностей. Уже в этом году планируется запуск завода по производству железобетонных конструкций и первой очереди контейнерного терминала.

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В Рузском муниципалитете появятся три новые котельные и очистные сооружения
28 марта 2025, 15:30

А Воробьёв и А. Горбылёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Рузском муниципальном округе в этом году построят три новые котельные и очистные сооружения в двух населённых пунктах.
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой округа Александром Горбылёвым. Главными темами стали модернизация системы ЖКХ, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство и поддержка участников СВО.
«Вы приняли руководство Рузским округом только в феврале, но территория вам знакома, живёте там долгое время. На этот год у нас заметные планы. Зимой, к сожалению, мы столкнулись с рядом проблем в системе ЖКХ. Наша задача за летний период – исправить ситуацию. Для этого есть всё необходимое. Я прошу вас также держать на личном сопровождении всё, что касается благоустройства, транспортного обеспечения и качества дорог», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как отметил Горбылёв, он как местный житель знает о вопросах, которые волнуют людей.
«Постараюсь максимально использовать на благо жителей Рузского муниципального округа и Подмосковья возможности, которые перед нами открыты. Действительно, мы столкнулись с проблемами в ЖКХ, но сейчас ситуация исправляется. У нас подготовлены конкретные планы по тому, что необходимо сделать в 2025 году и среднесрочный периоды. Несмотря на большую работу, проведённую на территории округа в предыдущие годы, программа развития жилищно-коммунальной инфраструктуры – это первоочередная задача», – отметил глава.
В муниципалитете за последние пять лет построили 12 новых блочно-модульных котельных, которые обеспечивают теплом 52 многоквартирных дома, где проживают более 2,7 тыс. человек, и девять социальных объектов. В этом году в планах – открыть ещё три объекта. Они будут обслуживать пять домов, где живут 243 человека.

Кроме того, в рамках программы модернизации системы ЖКХ построят шесть котельных. Изменения коснутся 16 тыс. жителей. Капремонт ждёт около 14,5 км теплосетей и старую котельную в посёлке Тучково.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Что касается водоснабжения, то в планах – строительство в этом году очистных сооружений в деревнях Полушкино и Колодкино в 2025 году, в посёлке Тучково в 2026-и и в посёлке Колюбакино в 2027-м. Также в будущем году будет построена канализационно-насосная станция в Рузе, установлены 13 водозаборных узлов суммарной мощностью 1950 м³/сутки.

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