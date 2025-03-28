В Подольске в этом году планируют открыть две новые школы, пристройку и детсад

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске в минувшем году построили три детсада и школу. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в ходе доклада об итогах 2024-го.
По его словам, в текущем году в муниципалитете откроют две новые школы – на 1,1 тыс. мест на улице Победы в Климовске и на 500 мест в ЖК «Новая Щербинка» у деревни Борисовка. Также будут открыты пристройка к школе №29 и детский сад на 160 мест в ЖК «Каскад Парк» вблизи деревни Бережки.
Помимо этого, в текущем году вновь начнут работу пять обновлённых образовательных объектов.
Школы округа ежегодно подтверждают высокий уровень. В 2024 году шесть образовательных учреждений вошли в топ-100 региона. Гордость округа – победы и призовые места на Всероссийской олимпиаде. По числу победителей Подольск – в числе лучших в области. Эти результаты – заслуга не только ребят, но и их наставников.
Для поддержки молодым специалистам выплачивают подъёмные, компенсируют аренду жилья более чем 200 педагогам, развивают программы «Социальная ипотека» и «Земский учитель». С 1 сентября прошлого года стартовали дополнительные муниципальные выплаты преподавателям иностранных языков.
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Помимо этого, в текущем году вновь начнут работу пять обновлённых образовательных объектов.
«Образование – фундамент будущего, и мы делаем всё, чтобы он становился крепче. Подольск неизменно входит в число лидеров Подмосковья по качеству образовательной среды. За современными школами и детсадами, новыми проектами стоит главное – стремление создать условия, в которых дети растут, развиваются, раскрывают таланты», – сказал Артамонов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Школы округа ежегодно подтверждают высокий уровень. В 2024 году шесть образовательных учреждений вошли в топ-100 региона. Гордость округа – победы и призовые места на Всероссийской олимпиаде. По числу победителей Подольск – в числе лучших в области. Эти результаты – заслуга не только ребят, но и их наставников.
Для поддержки молодым специалистам выплачивают подъёмные, компенсируют аренду жилья более чем 200 педагогам, развивают программы «Социальная ипотека» и «Земский учитель». С 1 сентября прошлого года стартовали дополнительные муниципальные выплаты преподавателям иностранных языков.
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Лора Луганская