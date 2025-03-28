В Подольске в этом году планируют открыть две новые школы, пристройку и детсад

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» будут вместе разрабатывать и производить инновационные лекарства для лечения орфанных и онкологических заболеваний. В том числе их будут выпускать на производстве в Подольске в Подольске, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.