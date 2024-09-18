В Звенигороде торжественно открыли копию исторического колокола

Фото: пресс-служба Одинцовского г. о.
В Звенигороде торжественно открыли новый сквер и достопримечательности вблизи Малинового оврага. Главной из них слал установленный там колокол Саввино-Сторожевского монастыря.
В торжественной церемонии приняли участие жители города и глава Одинцовского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Большой Благовестный колокол был отлит на заводе братьев Шуваловых для звонницы Саввино-Сторожевского монастыря в городе Тутаеве. Его вес – более 35 тонн. Колокол был воссоздан по образцу исторического колокола, изготовленного в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича. Он был главным в звоннице и по звучанию считался из самых красивых на Руси.
Во время немецкого наступления в 1941 году оригинал был уничтожен. Его точная копия теперь украшает одну из центральных улиц Звенигорода.
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«Вы видите, как Звенигород преобразился за последние годы – центр города, улицы, скверы. Появляются новые общественные пространства, парки, восстановлены исторический Манеж, легендарный стадион «Спартак». Эти объекты обрели вторую жизнь. Это важные шаги на пути возрождения великого Звенигорода. И сегодня – ещё один шаг. Это не просто ещё один новый сквер, а символ города, который изображен на его гербе», – подчеркнул Иванов.
Большой Благовестный колокол был отлит на заводе братьев Шуваловых для звонницы Саввино-Сторожевского монастыря в городе Тутаеве. Его вес – более 35 тонн. Колокол был воссоздан по образцу исторического колокола, изготовленного в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича. Он был главным в звоннице и по звучанию считался из самых красивых на Руси.
Во время немецкого наступления в 1941 году оригинал был уничтожен. Его точная копия теперь украшает одну из центральных улиц Звенигорода.
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Лора Луганская