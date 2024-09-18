В Звенигороде торжественно открыли копию исторического колокола

График движения некоторых электричек Черустинской ветви Казанского направления изменится с 23 сентября по 18 октября из-за капитального ремонта пути на перегоне между станциями Куровская и Авсюнино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.