В пяти подмосковных населённых пунктах воинской доблести в этом году установят стелы

Фото: пресс-службе Минблаго МО
В Московской области в 2024 году установят пять стел с надписью «Населённый пункт воинской доблести». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Мы чтим память павших за Родину. В этом году в Московской области появятся пять новых стел «Населённый пункт воинской доблести». Почётное звание присваивается городам и посёлкам региона, чтобы увековечить память воинов, сыгравших большую роль в истории», – отметил зампредседателя правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Как напомнили в министерстве, в 2015 году был принят закон Московской области о присвоении этого почётного звания населённым пунктам региона. Стелы установят в таких населённых пунктах, как города Яхрома и Руза, сёла Званово и Середа, а также посёлок Шаховская.
Всего сейчас в Подмосковье 34 населенных пункта носят почётное звание.
Работы проводят по программе «Формирование современной и комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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Лора Луганская