В подольских многоэтажках начали устанавливать тепловые пункты

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
В пострадавшем от перебоев с теплом Подольске приступили к установке индивидуальных тепловых пунктов. Первым стал дом №42 по улице Большой Серпуховской, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
«Решение установить такие аппараты было принято во время недавнего обхода и общения с жителями этого многоквартирного дома. Такой единый автоматизированный комплекс обеспечит бесперебойную подачу тепла в здание. Даже при внештатных ситуациях на теплотрассах теплоснабжение будет подаваться в полном объёме», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.По словам главы муниципалитета, монтаж выполнили за три дня. Одновременно специалисты приступили к работам на улице Литейной. До апреля планируется ввести в работу как минимум 33 тепловых пунктов. А к осени ещё более 130 устройств начнут работу в доме на улице Весенней.
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