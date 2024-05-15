В подольском детсаду «Ласточка» начали ремонтировать крышу

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт проводится в здании детского сада «Ласточка» в Подольске, сейчас рабочие иступили к кровельным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы по замене кровли здания, кроме того, идёт обновление фасада, сантехнические и электромонтажные работы. На площадке более 45 рабочих», — отмечается в сообщении.Согласно плану, в детском саду в рамках капитального ремонта должны привести в порядок фасады, кровлю, обновить внутреннюю отделку и инженерные коммуникации, установить новые окна, а также новую мебель и техническое оборудование.
Завершить капитальный ремонт должны до начала нового учебного года.
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