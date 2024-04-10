В Подольском лесничестве началась вырубка аварийных деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Более 600 деревьев, находящихся в аварийном состоянии, планируется вырубить на территории Подольского лесничества в текущем году, в настоящее время эти работы уже ведутся, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В рамках государственного задания на 2024 год планируется вырубить 632 аварийных дерева. На данный момент уже убрано 104 таких дерева», — отмечается в сообщении.Аварийными считаются деревья со структурными изъянами, это, в частности, гниль, оборванные корни или опасный наклон, при котором дерево может упасть и повредить государственное или частное имущество. Кроме того, опасно наклонившееся дерево представляет угрозу для здоровья и жизни людей.
При этом в ведомстве предупредили, что граждане не имеют права самостоятельно вырубать деревья, даже аварийные. За это предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.
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