В Солнечногорске гроза повалила дерево на автодорогу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Дерево упало на автомобильную дорогу в районе деревни Полежайки городского округа Солнечногорск из-за грозы с сильным ветром и перекрыла одну полосу движения, автомобилисты обратились за помощью к спасателям, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Автомобилисты, заметившие появившееся на дороге препятствие, сообщили об этом в единую службу экстренной помощи «Система-112». Специалисты немедленно выехали на вызов. На месте работник Мособлпожспаса с помощью нескольких бензопил распилили упавший ствол и убрали с проезжей части брёвна и ветки», — говорится в сообщении.Благодаря спасателям проезд по дороге вновь стал открыт и безопасен.
Ранее сообщалось, что на поле у деревни Сафрониха Рузского округа местные жители обнаружили о время земляных работ 37 боеприпасов времён Великой отечественной войны. На место были вызваны спасатели, которые отвезли найденные снаряды в безопасное место и обезвредили их.
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