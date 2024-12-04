В подольском ЖК «Бородино» ввели в эксплуатацию 20-этажный жилой дом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Двадцатиэтажный дом со 152 квартирами ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Бородино», расположенном в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет более 11 тысяч квадратных метров. Входные групп созданы по принципу безбарьерной среды. На территории рядом с домом установлены спортивные и игровые площадки, оборудованы места для отдыха», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что в ЖК «Бородино» ранее уже были сданы в эксплуатацию восемь жилых домов, возведённых в рамках первой и второй очереди строительства. Новый двадцатиэтажный дом является зданием третьей очереди. Строительство жилого комплекса продолжается.
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