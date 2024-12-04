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В подольском ЖК «Бородино» ввели в эксплуатацию 20-этажный жилой дом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Двадцатиэтажный дом со 152 квартирами ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Бородино», расположенном в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.


«Общая площадь новостройки составляет более 11 тысяч квадратных метров. Входные групп созданы по принципу безбарьерной среды. На территории рядом с домом установлены спортивные и игровые площадки, оборудованы места для отдыха», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что в ЖК «Бородино» ранее уже были сданы в эксплуатацию восемь жилых домов, возведённых в рамках первой и второй очереди строительства. Новый двадцатиэтажный дом является зданием третьей очереди. Строительство жилого комплекса продолжается.

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#жилой дом
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Генпрокуратура приготовила осиновый кол для американского «Храма Сатаны»
Американский «Храм Сатаны» признали нежелательным в России
04 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/UniqueMotionGraphics

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность американской организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) нежелательной на территории страны. Она была зарегистрирована в России в 2012 году.
Идеологи и последователи храма Нечистого утверждали, что главной их целью является борьба за справедливость и воспитание в адептах человеколюбия. На самом деле участники организации продвигали оккультизм, использовали сатанистскую символику для дискредитации христианских духовных ценностей.

По данным Генпрокуратуры, последователи «Храма Сатаны», прикрываясь лозунгами и идеями «религиозной свободы», оправдывают насилие над людьми и проводят сатанистские обряды. Кроме того, они активно высказываются против специальной военной операции и собирают деньги, которые направляют на поддержку ВСУ.

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#операции
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#генпрокуратура
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Загруженность дорог Подмосковья утром 4 декабря составила пять баллов
04 декабря 2024, 10:04

Фото: istockphoto/UniqueMotionGraphics

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро среды, 4 декабря, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом в сторону столицы фиксируются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали 916 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
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В Подмосковье подано около 86 тысяч заявок на разрешение капитального строительства
04 декабря 2024, 10:01

Фото: istockphoto/UniqueMotionGraphics

На портале государственных услуг Московской области предоставлена онлайн-услуга для оформления разрешений на капитальное строительство, которой воспользовались уже почти 86 тысяч человек, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Разрешение нужно получить до возведения или реконструкции объектов капитального строительства. Кроме того, сервисом можно воспользоваться для исправления технических ошибок в разрешении или внести в него изменения.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Ею могут воспользоваться как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для оформления разрешения необходимо пройти авторизацию на портале с использованием ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявки онлайн и предоставить необходимые документы.

Стоит отметить, что в сервисе используется цифровая технология, которая проверяет наличие ограничений на выдачу разрешений по кадастровому номеру и УИН.

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Россиянам разъяснили порядок индивидуального строительства с эскроу-счетами
04 декабря 2024, 09:37

Фото: istockphoto.com/Studio Chlorophylle Serge Nied

Заказать себе постройку индивидуального дома с использованием эскроу-счёта россияне смогут с марта текущего года, такая система защитит средства заказчика. О порядке строительства по новой схеме рассказали в Минстрое РФ.
«Схема взаимодействия со счётом эскроу состоит из трёх этапов. На первом этапе заказчик выбирает проект дома и проверенного подрядчика. Сделать это можно через платформу строим.дом.рф. Затем банк открывает эскроу-счёт, на котором заказчик размещает деньги за дом. На время строительства сумма «замораживается» — ни подрядчик, ни владелец не имеет к ней доступа. А после завершения строительства счёт открывается, и подрядчик получает оплату», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эскроу-счёт банк будет открывать бесплатно, при этом на строительство можно будет использовать материнский капитал или взять ипотеку, в том числе — льготную. Эскроу-счёт не может быть арестован, даже если у заказчика обнаруживаются неоплаченные долги или штрафы. И главное — деньги не пропадут, если подрядчик не выполнит свои обязательства.

Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использованием эскроу-счетов размещена на сайте строим.дом.рф.

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#жилой дом
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СК проверит факты нелегального вывоза детей из РФ за границу
Следственный комитет проверит факты незаконного вывоза детей из РФ за границу
04 декабря 2024, 09:15

Александр Бастрыкикн (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклады от региональных управлений после получения информации из СМИ о фактах незаконного вывоза несовершеннолетних из России за границу.
Ранее в программе одного из федеральных телевизионных каналов обсуждалась ситуация в нескольких российских регионах, где продолжают функционировать организации, специализирующиеся на продаже и перевозке несовершеннолетних детей за рубеж. Теперь эту информацию предстоит проверить следователям.

Доклады по озвученной проблеме Бастрыкин затребовал у руководства Следственных управлений СК РФ в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях.

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В Москве арестован менеджер по продажам по обвинению в содействии терроризму
04 декабря 2024, 08:38

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании «Фэшн Найтс», которая торгует фруктами и орехами. Его обвиняют в содействии терроризму.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, мужчине вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение людей в террористическую деятельность). Санкция по этой статье подразумевает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Обвиняемый арестован на два месяца, то есть до 28 января 2025 года.

Как следует из материалов уголовного дела, оно было возбуждено 28 ноября. На избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу настояло следствие. Адвокаты настаивали на избрании более мягкой меры пресечения. Однако следователи указали, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей либо изменить показания.

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#терроризм
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В России могут разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах
Минпромторг РФ предложил разрешить труд подростков с 16 лет на опасных работах
04 декабря 2024, 05:00

Фото: iStock/Rawf8

Минпромторг России предложил внести изменения в правила труда несовершеннолетних, разрешив лицам с 16 лет работать на некоторых производствах с вредными или опасными условиями при соблюдении строгих требований, сообщает ТАСС со ссылкой на ответы ведомства депутатам Госдумы.
Изменения касаются перечня, установленного постановлением правительства РФ, который сейчас запрещает привлечение несовершеннолетних к таким работам.

«Указанный перечень не предполагает снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест на предприятиях. Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ», — уточняется в документе.
Предложение предполагает, что работодатели смогут принимать лиц моложе 18 лет на такие работы только при наличии аттестации рабочих мест, положительного заключения госэкспертизы условий труда и создания безопасных условий, подтвержденных надзорными органами. Это также позволит промышленным предприятиям заключать договоры на оплачиваемую практику со студентами профессиональных образовательных учреждений.

Инициатива направлена на адаптацию системы профессионального образования к нуждам современных производств. Минтруд России уже начал анализировать действующий перечень запрещенных работ, включая тяжелые и опасные профессии в металлургии, нефтехимии, добыче полезных ископаемых и энергетике. При необходимости список будет пересмотрен.

Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Якутии записали на видео падение астероида. На опубликованном видео можно заметить, как яркий светящийся шар с шипением пролетает над поверхностью Земли, потом он вспыхивает над лесом, освещает пространство вокруг и пропадает. Увидеть видео и прочесть о подробностях падения астероида можно в нашем материале.

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Два школьных театра из Каширы получили награды конкурса «ЭКОтеатр Подмосковья»
03 декабря 2024, 22:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Два школьных театральных коллектива из Каширы получили награды конкурса «ЭКОтеатр Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Итоги регионального этапа состязаний театральных постановок на тему: «Отходы – не мусор!» подвели в Мособлдуме.
Целью конкурса было повышение уровня экологической культуры и формирование бережного отношения к природе.
«Сегодня в Подмосковье проходят просветительские уроки в образовательных учреждениях, направленные на повышение экологической грамотности подрастающего поколения. А благодаря проекту «Мегабак» ненужные вещи обретают вторую жизнь. Другие проекты – деятельность пунктов по приёму вторичных ресурсов, акции по сбору бытовых отходов», – сказала в приветственном слове замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.
От городского округа Кашира школьные театральные коллективы заняли сразу два призовых места. Учащиеся Богатищевской школы стали победителями в номинации «Лучший музыкальный спектакль» с постановкой «Королева мусорной свалки» (руководитель Наталья Атаманова).

А ребята из Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната заняли второе место в номинации «Лучший хореографический, пластический кукольный спектакль» с постановкой «Как Колобок природу спасал» (руководитель Юлия Кудряшова).

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#московская область
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Урсула фон дер Ляйен отомстила всем волкам Европы за своего съеденного пони
ЕС понизил охранный статус волков после смерти пони Урсулы фон дер Ляйен
03 декабря 2024, 21:56

Фото: iStock/ karlumbriaco

В Европе на волков можно будет охотиться с марта 2025 года, проинформировало агентство Reuters.
3 декабря большая часть стран Европы приняла предложение о понижении охранного статуса волков из-за их растущего количества и негативного влияния на животноводство. 7 марта статус данных хищников понизят со «строго охраняемых» до «охраняемых» в соответствии с Бернской конвенцией о сохранении европейской дикой природы и естественных сред обитания.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была одной из тех, кто инициировал изменение статуса волков и активно поддерживала принятое решение. Она выступала за отстрел еще в 2023 году.

«Если вид больше не находится под угрозой исчезновения в определенных регионах, мы должны по-другому относиться к волкам и, например, охотиться на них», — отмечала Урсула фон дер Ляйен год назад.

Немецкие хищники и вправду стали проблемой для пастухов в Европе — в особенности в Саксонии и Баварии. Ещё волки начали мигрировать в Люксембург.

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#евросоюз
#ес
#животные
#охота
#охотники
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