В погоне за скидкой: Россиян предупредили, чем опасны «карманные» банки маркетплейсов

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Казалось бы удобные и выгодные виртуальные карты, которыми в последнее время обзавелись популярные маркетплейсы, несут в себе риски. Об этом предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с «Прайм».
Белянчикова заявила, что основная опасность для пользователей виртуальных карт маркетплейсов такая же, как и для пользователей обычных дебетовых карт.
Пользователя могут привлечь в крайне сложные схемы, где обязательно попросят предоставить личные данные, в том числе, информацию о банковских картах. Попав в ловушку, жертва может потерять все накопления, предупредила специалист.
Также опасность представляет рассрочка, которую маркетплейсы предлагают покупателям. Фактически, это обычный кредит, и нарушение графика платежей опасно штрафами. Помимо этого, рассрочку предоставляют по высоким ставкам, а если вы их не видите, значит они «вшиты» в цену, подытожила Белянчикова.
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«Поскольку они используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков могут рассылать информацию доверчивым гражданам с предложением поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам», — предупредила эксперт.
Пользователя могут привлечь в крайне сложные схемы, где обязательно попросят предоставить личные данные, в том числе, информацию о банковских картах. Попав в ловушку, жертва может потерять все накопления, предупредила специалист.
Также опасность представляет рассрочка, которую маркетплейсы предлагают покупателям. Фактически, это обычный кредит, и нарушение графика платежей опасно штрафами. Помимо этого, рассрочку предоставляют по высоким ставкам, а если вы их не видите, значит они «вшиты» в цену, подытожила Белянчикова.
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Алина Юрчак