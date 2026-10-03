В полезной еде нашли вещество, подпитывающее воспаление кишечника
Ученые выяснили, что оксалат — природное соединение, которое содержится в шпинате, свекле, миндале и других растительных продуктах, — может подпитывать воспаление кишечника. Исследование опубликовал журнал Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.
Как говорится в материале, для большинства оксалат безвреден, однако он может негативно влиять на состояние пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.
У людей с болезнью Крона, как выяснили специалисты Университета Северной Каролины, снижена активность генов, кодирующих белки-переносчики (SLC26A2 и SLC26A3), которые отвечают за всасывание этого вещества. В результате оксалат выводится с калом активнее, чем у здоровых людей. Опыты на мышах показали, что он запускает воспалительную реакцию иммунной системы, не повреждая ткани напрямую.
Отказываться от шпината и орехов не нужно — для подавляющего большинства людей растительная еда полезна. Но понимание того, что организм пациентов с ВЗК иначе обращается с оксалатом, в перспективе поможет точнее подбирать им диету и, возможно, создавать новые подходы к лечению.
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