В полезной еде нашли вещество, подпитывающее воспаление кишечника

03 октября 2026, 18:22

CMGH: оксалат из растительной пищи подпитывает воспаление кишечника

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Ученые выяснили, что оксалат — природное соединение, которое содержится в шпинате, свекле, миндале и других растительных продуктах, — может подпитывать воспаление кишечника. Исследование опубликовал журнал Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.