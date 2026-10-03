Врач раскрыла необычные указывающие на диабет симптомы
Постоянная усталость, ухудшение зрения, кожный зуд и частые инфекции могут быть одними из ранних признаков сахарного диабета. Об этом рассказала врач-эндокринолог Медскан | Hadassah Елизавета Радкевич.
По словам специалиста, на начальных стадиях заболевания симптомы нередко принимают за последствия стресса или переутомления, пишет «Газета.Ru». Среди возможных признаков диабета второго типа врач также назвала постоянную жажду, частые ночные походы в туалет, ощущение разбитости даже после полноценного сна, медленное заживление ран и зуд кожи.
Эксперт отметила, что распространенное представление о диабете как о заболевании, обязательно сопровождающемся снижением веса, не всегда соответствует действительности. На ранних этапах болезни, напротив, может наблюдаться набор массы тела и увеличение объема талии. Необъяснимое изменение веса, по словам Радкевич, также является поводом обратиться к врачу.
Согласно данным Международной диабетической федерации, в 2024 году диабетом страдали около 589 млн взрослых в возрасте от 20 до 79 лет — примерно каждый девятый человек в этой возрастной группе. К 2050 году число пациентов, по прогнозам организации, может достичь 853 млн.
В группу повышенного риска входят люди старше 45 лет, ведущие малоподвижный образ жизни, придерживающиеся несбалансированного питания, а также те, у кого близкие родственники болели диабетом. Существенным фактором риска является избыточный вес. Кроме того, существует редкая наследственная форма заболевания — MODY-диабет, которая обычно выявляется в молодом возрасте.
Радкевич подчеркнула, что определение конкретного типа диабета необходимо для выбора подходящей терапии. Для снижения риска заболевания врач рекомендует регулярно заниматься физической активностью, ограничивать фастфуд, следить за качеством сна и по возможности снижать уровень стресса. При появлении длительной слабости, выраженной жажды, частого мочеиспускания, необъяснимого изменения веса или других необычных симптомов специалист советует не откладывать обращение к врачу.
Читайте также: