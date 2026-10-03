Врач раскрыла необычные указывающие на диабет симптомы

03 октября 2026, 12:55

Врач Радкевич: о диабете могут говорить жажда и плохо заживающие раны

Фото: istockphoto/demaerre

Постоянная усталость, ухудшение зрения, кожный зуд и частые инфекции могут быть одними из ранних признаков сахарного диабета. Об этом рассказала врач-эндокринолог Медскан | Hadassah Елизавета Радкевич.