Врач предупредила, что может негативно повлиять на развитие зрения у ребенка
Монохромные интерьеры в бежевых и пастельных тонах могут недостаточно стимулировать зрительную систему младенца в период ее активного развития. Об этом рассказала детский офтальмолог Анна Синютина.
По словам специалиста, в первые месяцы жизни ребенку особенно важны яркие и контрастные зрительные стимулы, пишет «Газета.Ru». Черно-белые изображения, четкие геометрические узоры, контрастные игрушки и другие подобные объекты помогают тренировать фокусировку, остроту зрения и координацию между глазами и мозгом.
Синютина подчеркнула, что сам по себе бежевый цвет не представляет опасности для ребенка. Однако, если в детской полностью отсутствуют контрастные элементы, зрительная система может получать недостаточно стимулов в критический период развития.
Офтальмолог также отметила связь зрительной стимуляции с когнитивным развитием. По ее словам, дети, которые регулярно рассматривают контрастные объекты, могут активнее исследовать окружающее пространство и быстрее учиться фокусировать взгляд.
При этом специалист не рекомендует перегружать детскую слишком яркими или хаотичными элементами. Мигающие экраны и большое количество движущихся объектов способны создавать чрезмерную нагрузку на незрелую зрительную систему.
Поэтому, считает врач, родителям необязательно отказываться от спокойной цветовой гаммы. Достаточно добавить в интерьер отдельные контрастные акценты — игрушки, текстиль, постеры или мобиль над кроваткой.
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