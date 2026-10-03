Врач предупредила, что может негативно повлиять на развитие зрения у ребенка

03 октября 2026, 13:39

Врач Синютина: чисто бежевые детские могут негативно повлиять на зрение ребенка

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Монохромные интерьеры в бежевых и пастельных тонах могут недостаточно стимулировать зрительную систему младенца в период ее активного развития. Об этом рассказала детский офтальмолог Анна Синютина.