Врач Мясников раскрыл главный секрет долголетия

03 октября 2026, 15:59

Врач Мясников: генетика играет важную роль в продолжительности жизни

Фото: iStock/seb_ra

Важную роль в продолжительности жизни играет генетика, а здоровый образ жизни не всегда гарантирует долголетие. Об этом заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.





По его словам, которые приводит ИС «Вести», немаловажен и режим человека: двигательная нагрузка, умеренность в еде и регулярный сон.

«Просто возьмите двух человек. Один будет регулярно заниматься, не пить, не курить, ходить по 10 км, хорошо спать, мало есть и проживет до 88. А другой будет покуривать, винцо попивать, баранинку кушать, животик иметь небольшой и проживет до 110 лет. Почему? Генетика», – пояснил Мясников.