Врач Мясников раскрыл главный секрет долголетия
Врач Мясников: генетика играет важную роль в продолжительности жизни
Важную роль в продолжительности жизни играет генетика, а здоровый образ жизни не всегда гарантирует долголетие. Об этом заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.
По его словам, которые приводит ИС «Вести», немаловажен и режим человека: двигательная нагрузка, умеренность в еде и регулярный сон.
«Просто возьмите двух человек. Один будет регулярно заниматься, не пить, не курить, ходить по 10 км, хорошо спать, мало есть и проживет до 88. А другой будет покуривать, винцо попивать, баранинку кушать, животик иметь небольшой и проживет до 110 лет. Почему? Генетика», – пояснил Мясников.Он также обратил внимание на то, что, если кто-то из родственников дожил до 100 лет, шанс прожить долгую жизнь у его детей вырастает в 17 раз.