В поликлиниках Москвы введут аудиозапись и запретные для врачей слова

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Для врачей поликлиник Москвы введут перечень запрещённых для произношения слов, а для контроля за выполнением требований в кабинетах будут размещены аудиозаписывающие устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в конце 2023 года Департамент здравоохранения Москвы выпустил соответствующий приказ. В нём прописан алгоритм приёма пациентов, а также правила общения с ними. Согласно им, врачи должны быть вежливы, внимательно выслушивать пациента и задавать уточняющие вопросы.
Также в приказе прописано, какие фразы запрещается говорить медработникам. Под запрет попали такие слова и фразы как: «здрасьте», «ясно», «ваша проблема», «молодой человек», «не болейте» и «идите уже».
Кроме того, ещё одним изменением станет установка записывающих устройств в каждом кабинете, кроме стоматологического. Такие меры вводятся для того, чтобы контролировать правильность хода приёма пациентов. Записи будут прослушиваться и оцениваться с учётом более 20 критериев.
Многие врачи выступили против таких мер, заявив, что это разрушит принцип врачебной тайны. Однако в ведомстве подчеркнули, что аудиозаписи будут обезличенными, поэтому установить личность пациента не удастся.
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Также в приказе прописано, какие фразы запрещается говорить медработникам. Под запрет попали такие слова и фразы как: «здрасьте», «ясно», «ваша проблема», «молодой человек», «не болейте» и «идите уже».
Многие врачи выступили против таких мер, заявив, что это разрушит принцип врачебной тайны. Однако в ведомстве подчеркнули, что аудиозаписи будут обезличенными, поэтому установить личность пациента не удастся.
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Анастасия Чинкова