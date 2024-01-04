Врач Катюхин объяснил необходимость контроля артериального давления

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Высокое артериальное давление является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. О важности контроля за давлением в беседе с «Петербургским дневником» рассказал доктор медицинских наук, профессор Валерий Катюхин.
Он выразил сожаление о том, что в настоящее время многие граждане не придают значения контролю артериального давления на стадиях, пока симптомы гипертонии проявляются только головными болями и слабым недомоганием.
Врач призвал всех граждан, начиная от детей и заканчивая людьми преклонного возраста, производить замеры давления. Сделать это можно как дома при наличии тонометра, так и в любой аптеке. В случае, если показатели достигают или превышают 140/90 мм ртутного столба, следует ежедневно контролировать уровень давления.
Также собеседник «Петербургского дневника» напомнил, что есть три группы людей, давление которых ни в коем случае не должно превышать 130/89 мм ртутного столба. К ним относят беременных, людей с хроническими заболеваниями почек, а также страдающих сахарным диабетом любого типа. У таких пациентов более чувствительные сосуды, для которых крайне опасно резкое повышение давления.
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Врач призвал всех граждан, начиная от детей и заканчивая людьми преклонного возраста, производить замеры давления. Сделать это можно как дома при наличии тонометра, так и в любой аптеке. В случае, если показатели достигают или превышают 140/90 мм ртутного столба, следует ежедневно контролировать уровень давления.
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Анастасия Чинкова