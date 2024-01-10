В Ступино врачи спасли 64-летнего пациента с инсультом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Ступинские врачи спасли 64-летнего пациента с инсультом после бани. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
мужчина поступил в больницу с симптомами инсульта, параличем левой части тела и афазией. По словам врачей основной причиной инсульта стала разорвавшаяся бляшка в сонной артерии.
Стоит отметить, что в настоящий момент пациент полностью стабилизирован. Также врач настоятельно рекомендуют не пренебрегать медицинскими рекомендациями, потому что это может привести к необратимым последствиям.
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«Проведя компьютерную томографию, мы приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Внутренняя сонная артерия, питающая мозг, была полностью закрыта. В зону разрыва бляшки был имплантирован стент. Операция длилась около 40 минут, и практически сразу после ее завершения пациент начал шевелить конечностями и к нему вернулась речь», - поделился врач отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Родион Загидуллин.
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Мира Полтева