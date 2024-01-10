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В Ступино врачи спасли 64-летнего пациента с инсультом

10 января 2024, 12:51
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Ступинские врачи спасли 64-летнего пациента с инсультом после бани. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
мужчина поступил в больницу с симптомами инсульта, параличем левой части тела и афазией. По словам врачей основной причиной инсульта стала разорвавшаяся бляшка в сонной артерии.

«Проведя компьютерную томографию, мы приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Внутренняя сонная артерия, питающая мозг, была полностью закрыта. В зону разрыва бляшки был имплантирован стент. Операция длилась около 40 минут, и практически сразу после ее завершения пациент начал шевелить конечностями и к нему вернулась речь», - поделился врач отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Родион Загидуллин.


Стоит отметить, что в настоящий момент пациент полностью стабилизирован. Также врач настоятельно рекомендуют не пренебрегать медицинскими рекомендациями, потому что это может привести к необратимым последствиям.

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Чаще отдыхать: психолог назвала способ влиться в рабочий режим
Психолог Ходаревская призвала чаще отдыхать, чтобы восстановить рабочий режим
10 января 2024, 13:57

Фото: IStock/Prostock-Studio

Первая рабочая неделя после длительных новогодних праздников даётся легко не всем. Одни не могут восстановить режим сна, другие страдают от кучи рабочих задач. Клинический психолог Татьяна Ходаревская рассказала в эфире «Радио 1», как восстановить силы и работоспособность.
Чтобы рабочий день был не в тягость, специалист рекомендует спланировать его и разделить задачи по матрице Эйзенхауэра. Для этого нужно разбить большой квадрат на четыре маленьких, обозначив их следующими названиями: важные и срочные дела; важные, но несрочные дела; срочные, но неважные дела; несрочные и неважные дела.
«Важно спланировать таким образом свою рабочую неделю, чтобы можно было разбить дела по этим квадратикам. Тогда мы не будем хвататься за всё подряд, и у нас хватит ресурса, чтобы справиться с базовыми, важными делами. В первом квадратике не должно быть больше двух дел, во втором – должна находиться основная масса наших дел, в третьем – текучка, которая нас может отвлекать, на такие дела нужно выделить отдельное время, в четвёртый квадратик нужно поместить дела, которые можно делегировать или выполнить не прямо сейчас», — сказала Ходаревская.
Психолог подчеркнула, что врываться в рабочий режим быстро не нужно. Важно выделить себе побольше время на отдых и перерывы с коллегами.
«Очень важно после расслабления устраивать как можно чаще перерывы, нужно чаще отдыхать. Так желательно провести первые несколько дней после праздников, чтобы переключиться. Также напомню, что эта неделя короткая и стоит уже планировать свои выходные, потому что там Старый Новый год», — отметила собеседница.
После работы психолог рекомендовала выделять 15-30 минут на прогулку, чтобы дышать свежим воздухом и не врываться резко в домашние дела. Также рекомендуется побольше пить, чтобы справиться со стрессами, наладить питание и постепенно восстанавливать сон, ложась раньше спать каждый день.

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Россиянам раскрыли опасность холодца
Диетолог Стародубова: Холодец опасен из-за насыщенных жиров
10 января 2024, 13:24

Фото: istockphoto.com/minadezhda

Диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила об опасности холодца из-за большого количества в нём насыщенных жиров.
«Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов ЖКТ и суставов. Поэтому даже здоровому человеку не стоит слишком часто употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

А вот сомнолог Алексей Милехин, в свою очередь, отметил опасность недосыпа. Как передаёт utro.ru со ссылкой на «Пятый канал», недостаток сна может вызвать мигрень, раздражительность, слезливость и даже расстройство пищевого поведения.

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#здоровье
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Партнеру женщины, которая пять лет отказывается от секса, дали совет
Секс-коуч Юзвяк дал совет мужчине, чья партнерша отказывается от секса пять лет
10 января 2024, 07:36

Фото: istock / PeopleImages

Эксперт по отношениям Рич Юзвяк дал совет мужчине, чья партнерша отказывается от интимной близости на протяжении 5 лет. Об этом он пишет в колонке для издания Slate.

Мужчина в письме поделился, что его женщина никогда ни достигала организма ни с одним партнером. При этом, сексуальная жизнь в начале их отношения была достаточно активной. Позже женщине сделали операцию на половых органах, и секс с проникновением стал доставлять ей боль. Она стала просить доставлять ей удовольствие по другому, но сама отказывается доставлять удовольствие автору письма.

«Если она работает руками, то жалуется на боль в запястье, делает минет — на боль в коленях. Говорит, нам нужно больше обниматься и нежничать, но я этого уже не хочу, меня просто все раздражает», — пожаловался мужчина.
Он также сказал, что просил партнершу проконсультироваться с психиатром и оперировавшем ее хирургу, но она отказалась.

Юзвяк посетовал мужчине довериться своей спутнице, когда она жалуется на боли, но не заставлять ее идти к врачу. Также он порекомендовал прислушаться к ее просьбе и чаще обниматься.

«И если вам не совсем отвратительно, полагаю, вам нужно попробовать заниматься сексом так, как нравится ей. Может быть, ей нужен этот фокус на себе самой прямо сейчас. В любом случае она заслуживает эмпатии: ее тело перенесло травматический опыт, негативно повлиявший на сексуальную жизнь. Пусть интим вертится вокруг нее, пока ей не станет достаточно комфортно, чтобы снова сконцентрироваться на ваших желаниях», — дал совет эксперт.

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Мясников: «Ничего нового в тридемии нет»
09 января 2024, 20:46

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что тридемия – заболевание гриппом, ОРВИ и COVID-19 – не является новым явлением.
«Ничего нового в тридемии нет. Так было всегда. Сколько мы живем, у нас есть множество вирусов. Также были и вирусы гриппа, которые вызывали более тяжелое заболевание, более длительное, с интоксикацией и более грозное по своим последствиям. Потом пришёл пятый коронавирус, после того как у нас появился общий иммунитет, который может протекать либо в виде ОРЗ, либо в виде более тяжёлой патологии», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

При этом, он отметил, что заболеть тремя вирусами одновременно почти нельзя.

Для того, чтобы обезопасить себя, по словам специалиста, надо вакцинироваться от гриппа, а также следить за здоровьем, весом, питанием и соблюдать все меры гигиены и предосторожности.

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#коронавирус
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#иммунитет
#вирусы
#рф
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Врач Кулешова развеяла мифы о существовании «метеозависимости»
09 января 2024, 20:29

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-терапевт, кардиолог Дарья Кулешова заявила, что с медицинской точки зрения такого диагноза, как «метеозависимость» не существует.
«Теории метеозависимости восходит к древнегреческим философам. Однако сейчас диагноза «метеозависимость» или «метеочувствительность» в международной классификации болезней нет. Не существует исследований, способных подтвердить эти теории, – имеющиеся статьи неубедительны с точки зрения науки, основаны на малом количестве данных и носят скорее субъективный описательный характер, то есть чаще всего пациенты в опросниках сами отмечают появление болей при изменении погоды», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Кулешова.

Она отметила, что причины плохого самочувствия при изменении погоды нужно искать не в метеоусловиях.

При этом, врач подчеркнула, что при экстремальные температуры действительно способны оказывать негативное влияние на организм человека.

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#здоровье
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В больницах Ногинска и Видного запустили два операционных микроскопа
09 января 2024, 19:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два операционных микроскопа для проведения сложных нейрохирургических операций поступили в Ногинскую и Видновскую больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«На закупку аппаратов было направлено более 34 млн рублей. Новое оборудование позволяет во время операции получать изображение высокой чёткости, что влияет на эффективность проводимого лечения», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Аппараты уже введены в работу. Операционные микроскопы оснащены инфракрасным модулем, который позволяет во время операции с помощью контрастного вещества получать информацию о проходимости сосудов мозга. Изображение передаётся на монитор.

Уточняется, что оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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Стоматолог Манучехри рассказала, когда не нужно чистить зубы
LADBible: не нужно чистить зубы при рвоте, после конфет и газированных напитков
09 января 2024, 19:39

Фото: istockphoto/macniak

Лондонский стоматолог Шаади Манучехри, рассказала, в каких случаях не нужно чистить зубы.
LADBible пишет, что, если проигнорировать её советы, можно навредить своему здоровью. Зубы не нужно чистить зубы после приступа рвоты.

«Содержимое из желудка чрезвычайно кислотное, поэтому если вы почистите зубы сразу после того, как вас вырвало, вы сотрете себе эмаль», — объясняет стоматолог.
Шаади предупреждает, что е нужно чистить зубы сразу после завтрака, особенно если ели конфеты.

«Когда вы только что поели, уровень кислотности во рту повышается. Если вы чистите зубы, то натираете зуб кислотами. Подождите хотя бы 60 минут», — говорит Манучехри.
Также не стоит чистить зубы после выпитых газированных напитков.

Ранее сообщалось, что в РФ наметился рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия.

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#зубы
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#стоматолог
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Врач Благов: Резкая отмена спиртного может вызвать белую горячку у алкоголика
09 января 2024, 18:58

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов заявил, что у алкоголиков резкая отмена употребления спиртного может спровоцировать белую горячку.
«Белая горячка возникает после резкой отмены спиртного у алкоголика с большим алкогольным стажем. Этот процесс развивается постепенно, в вечернее и ночное время. У больного нарастает беспокойство, тревога, страх, бессонница, кошмарные сновидения, переходящие в «психотическую явь», – пояснил в беседе с Газета.ру Благов.

Он добавил, что делирий — психическое расстройство, характеризующееся помрачнением сознания — формируется из-за хронической интоксикации спиртными напитками, приобретённой неполноценности головного мозга, патологии внутренних органов и т.д.

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#тревога
#здоровье
#алкоголь
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Россиянам раскрыли, от чего отказаться во время изменений атмосферного давления
Врач Серебрянский рекомендовал не злоупотреблять кофе и солью
09 января 2024, 15:45

Фото: istockphoto.com/kynny

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский заявил, что, поскольку резкое изменение атмосферного давления может отразиться на самочувствии, то в этот период следует снизить режим нагрузок, наладить питание и более внимательно относится к своему здоровью.
В частности, он посоветовал значительно сократить потребление соли, кофе, чая, отказаться от алкоголя, а также снизить физическую активность.

«Не надо злоупотреблять солью, исключить кофе и крепкий чай, алкоголь. Лучше употреблять чай с мелиссой, с ромашкой, с бергамотом. Можно пить зелёные чаи. Хотя некоторые зелёные чаи повышают артериальное давление, поэтому здесь надо быть аккуратнее», — прокомментировал в беседе с RT Серебрянский.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на этой неделе можно будет ожидать некоторое потепление.

«В ночь на четверг вновь подморозит до -10…-15°C. Днём по нынешним меркам довольно тепло, ожидается -2…-4°C. Мы на какое-то время попадем в теплый сектор ныряющего циклона. Его прохождение будет сопровождаться довольно плотным ветром с порывами 12...17 м в секунду. В течение практически всего дня четверга прогнозируется метель», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

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