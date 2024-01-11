Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ После ремонта открыли стоматологическую поликлинику в Раменском

После ремонта открыли стоматологическую поликлинику в Раменском

11 января 2024, 12:55
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Раменском после ремонта открылась стоматологическая поликлиника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
После ремонт а в поликлинике появились комфортные зоны ожидания, удобная навигация и регистратура, а также созданы условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

«Здесь принимают стоматологи-терапевты, хирурги, ортодонт и ортопед. Все кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием — стоматологическими установками экспертного класса, цифровым радиовизиографом и другим. Также, благодаря проведенным работам, мощность поликлиники выросла в два раза — с 175 до 350 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь получают более 176 тыс. человек городского округа», - рассказал главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.


Стоит отметить, что в больницу появился цифровой ортопантомограф, который позволяет делать обзорный снимок полости рта.

Читайте также:

В больницах Ногинска и Видного запустили два операционных микроскопа

Врач объяснил, как отличить обморожение от аллергии на холод

В Московской области были модернизированы 35 женских консультаций
#помощь
#ремонт
#навигация
#врач
#человек
#больницы
#раменский городской округ
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатель назвал главные причины гибели во время Крещенских купаний
Спасатель Щетинин объяснил, как выбрать купель для Крещенских купаний
11 января 2024, 14:20

Фото: IStock/Evgenia Gordienko

Для Крещенский купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, нужно выбирать правильно место. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
По ловам специалиста, окунаться нужно в специально-оборудованных местах под контролем спасателей. Там должна быть небольшая глубина, небольшое течение и безопасный спуск.
«Самая главная ошибка – купание в необорудованных местах, когда люди увидели реку, сами вырубили прорубь и окунаются. Из-за большой глубины и сильного течения человек не может зайти и выйти, из-за этого часто затаскивает под лёд, и возможности попасть на поверхность льда уже нет», — сказал Сергей Щетинин.
Спасатель подчеркнул, что перед купанием нужно проконсультироваться со специалистом и оценить собственные силы. Окунаться с хроническими заболеваниями и нарушениями сердечно-сосудистой системы нельзя. Если состояние здоровья позволяет провести обряд, то важно помнить о правилах безопасности в проруби.
«В местах для крещенских купаний есть оборудованные раздевалки. Там вы переодеваетесь в купальник, сверху лучше надеть халат, а на ноги – не скользкую и не холодную обувь. Перед купанием нужно снять халат и обувь, аккуратно спуститься по ступенькам, три раза окунуться с головой, и дальше, держась за поручни аккуратно выйти, не мешая другим людям. Не нужно бежать или совершать какие-то резкие движения. После этого нужно зайти в тёплое помещение, обтереться, одеться, выпить горячий чай, кофе или другие горячие напитки, но ни в коем случае не алкоголь», — напомнил специалист.
Читайте также:

Врач назвал лучшую дату подготовки к Крещенским купаниям

Врач объяснил, как отличить обморожение от аллергии на холод

Терапевт Лапа рассказала, для кого опасны купание в проруби и посещение бани
#купание
#крещение
#зима
#спасатели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мясников: Кофе может спасти от цирроза печени
11 января 2024, 13:32

Фото: istockphoto.com/mi-viri

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что кофе способен предотвратить переход таких болезней печени, как гепатит, стеатогепатит, гепатоз, в цирроз.
Кроме этого, врач напомнил, что поправить здоровье печени можно с помощью правильного питания и физических нагрузок.

Как передаёт utro.ru, нарушение жирового обмена с дистрофией клеток печени можно определить по высокому уровню белка, ответственного за запас железа в организме. Также о заболевании органа стоит задуматься при высоком уровне сахара в крови, наличии лишнего веса и повышенном холестерине.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщала, что укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему могут апельсины.

«Витамин C необходим нашему организму для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года. Кроме того, витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной. Клетчатка в составе апельсина способствует нормализации липидного обмена», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

При этом, она предупредила, что рекомендуемой нормой является 1-2 апельсина в день.

Читайте также:

Мясников: «Ничего нового в тридемии нет»

Врач объяснил, как отличить обморожение от аллергии на холод

Врач назвал лучшую дату подготовки к Крещенским купаниям
#здоровье
#врач
#диетолог
#нарушение
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Убрать гаджеты и включить дневной сон: как помочь ребёнку восстановить режим дня
Психолог Белявская дала советы, как помочь ребёнку восстановить режим дня
11 января 2024, 13:25

Фото: IStock/djedzura

У детей плохо развита сила воли, поэтому вернуться к прежнему режиму дня после новогодних праздников бывает сложно. Об этом рассказала психолог Анна Белявская. Как восстановить привычный уклад специалист объяснила в эфире «Радио 1».
О том, что ребёнку тяжело возвращаться к режиму, может говорить его поведение: перепады настроения, нежелание куда-либо идти и проблемы с ранним пробуждением. В этом случае психолог советует не ругать ребёнка за слабость, а помочь ему.
«Нужно договориться перед сном о времени пробуждения, чтобы утром было проще. Нам нужно поставить рамки для ребёнка, обязательно проявить твёрдость, чтобы чётко обозначить время подготовки ко сну. Важно не читать, не играть, не смотреть телевизор перед этим, важно лечь спать вовремя, чтобы выспаться. Также нужно уменьшить нагрузку, освободить от детских дел по дом», — сказала эксперт.
Подросткам рекомендуется ограничить время на гаджеты. По словам психолога, телефоны, компьютеры и планшеты раскачивают эмоциональную сферу и нервную систему, из-за чего прийти в себя сложнее. Если согласно домашнему распорядку дел ребёнок отвечает за выгул питомца, психолог рекомендовала оставить эту обязанность, так как после выхода на улицу дети чувствуют себя бодрее и активнее.
«Домашние задания мы оставляем как есть, вместо этого можно снизить нагрузку в секциях. В некоторых случаях можно включить дневной сон детям начальной школы, если замечаем, что за несколько дней ребёнок не вернулся в режим», — заключила Белявская.
Читайте также:

Чаще отдыхать: психолог назвала способ влиться в рабочий режим

Эксперт по персоналу Дударев назвал лучшие месяцы для отпуска в 2024 году

Фитнес-эксперт рассказал о правилах тренировок после праздников
#психолог
#дети
#сон
#гаджеты
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач объяснил, как отличить обморожение от аллергии на холод
Врач Болибок назвал признаки аллергии на холод
11 января 2024, 12:44

Фото: IStock/Paolo Cordoni

Аллергия на холод или «холодовая крапивница» – реакция организма на резкие перепады температур. Как правило, заболевание не сопровождается тяжёлым течением и не приводит к несчастным случаям. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Радио 1», как определить аллергию и отличить от обычного обморожения.
«Крапивница, вызванная действием высокой или низкой температуры, обычно проявляется при температурах -5…-7 градусов и ниже и чаще всего поражает открытые части тела. Это нос, щёки, скулы, лоб, подбородок, уши, кисти рук, ноги, бывает на бедрах, на икрах. Чаще всего заболевание бывает не самостоятельное, а является частью патологического процесса, связанного с другими заболеваниями, например, печени, кишечного тракта, почек», — отметил специалист.
Аллергия на холод сопровождается жжением и покраснениями в местах поражения. В отличии от обморожения, этот эффект наступает сразу, а не после отогревания.
«При обморожении сначала кожа немеет, теряет чувствительность, а сам симптом возникает, когда человек уже отогревается. При крапивнице жжение и краснота появляется сразу. Также часто холодовую аллергию или “холодовую крапивницу” путают с синдромом Рейно. Там тоже особую роль играет холод, но при этом синдроме возникает сильный спазм капилляров, он бывает до такой степени сильный, что сама ткань может омертветь. Как правило поражаются те же места, что и при крапивнице», — добавил врач.
Читайте также:

Аллергологи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день

Врач Пигарева заявила об опасности вдыхания паров незамерзайки

Врач Мартынова заявила об опасности жевания жвачки больше 3 минут
#холод
#врач
#аллергия
#кожа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ступино врачи вылечили пенсионерке хроническую заложенность носа
11 января 2024, 12:27

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

Ступинские врачи помогли 64-летней пациентке избавиться от постоянной заложенности носа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу по направлению стоматолога из-за изменений в верхней челюстной пазухе. Во время обследования были зафиксированы признаки хронического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

«Мы приняли решение об эндоскопической операции через естественное отверстие под местной анестезией. Минимально инвазивным методом пациентке удалили грибковое новообразование шаровидной формы. Операция проходила в рамках дневного стационара, поэтому уже через два часа женщина отправилась домой», - поделился заведующий отолорингическим отделением Сергей Шарков.

Стоит отметить, что ​пациентка чувствует себя хорошо, а также у нее пропало чувство постоянной заложенности носа.

Читайте также:

Подмосковные хирурги прооперировали 11-летнюю девочку с двумя матками

В Ступино врачи спасли 64-летнего пациента с инсультом

В больницах Ногинска и Видного запустили два операционных микроскопа
#операция
#женщина
#операции
#ступино
#подмосковье
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные хирурги прооперировали 11-летнюю девочку с двумя матками
11 января 2024, 10:41

Фото: istockphoto /Gumpanat

В Люберцах детские хирурги прооперировали 11-летнюю девочку с двумя матками. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступила 11-летняя девочка с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота. В ходе диагностики у пациентки врачи выявили удвоение матки.

«Данная ситуация крайне опасная и является угрозой жизни для ребенка. Заполненная гноем матка, не только полностью теряет свою функцию, но и несёт в себе прямую угрозу перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость<…> Поэтому нашими врачами было принято решение об удалении нагноившейся правой матки, с полным сохранением левой матки», - отметил заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов.

В настоящий момент девочку выписали на амбулаторное лечение.

Читайте также:

В мобильном комплексе НИКИ детства за год проверили здоровье 12 тыс ребят

Прием заявок на соципотеку для медработников стартовал в Подмосковье

Терапевт Рябков перечислил опасные симптомы после падения
#врачи
#лечение
#девочка
#здоровье
#подмосковье
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье около 70 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг
11 января 2024, 09:50

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 70 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За прошедший год неонатальный скрининг был сделан порядка 70 тысячам подмосковных детей.

«Перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале прошлого года. Ранее новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, а теперь на 36. Благодаря исследованию мы можем своевременно выявить детей, попадающих в группу риска, начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего в прошлом году исследование прошли свыше 70 тыс. детей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного в первые дни его жизни.

Читайте также:

В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру

В мобильном комплексе НИКИ детства за год проверили здоровье 12 тыс ребят

В больницах Ногинска и Видного запустили два операционных микроскопа
#лечение
#исследование
#светлана стригункова
#подмосковье
#новорождённые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру
«Известия»: В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру
11 января 2024, 04:55

Фото: iStock/monstArrr_

В России зафиксирована вспышка неизвестного вируса, вызывающего высокую температуру и странные сны. Об этом пишут «Известия».
При этом врачи отмечают, что заражаемость респираторными вирусными инфекциями выросла на 30%. По их словам, у большинства заболевших наблюдаются симптомы, схожие с симптомами тяжёлой формы простуды, в том числе насморк, температура, ломота и лихорадочные сны. Однако уже на следующий день появляются более тревожные симптомы.

Медики порекомендовали для избавления от лихорадочных снов снизить температуру с помощью жаропонижающих и обильного питья. Также на общее состояние больного оказывает положительное влияние правильное питание.

Читайте также:

Нарколог Шуров: Самое большое число запоев и белых горячек — в январе

Психолог Еремян: Шок и страх могут вызывать заболевания

Врач назвал лучшую дату подготовки к Крещенским купаниям
#врачи
#температура
#симптомы
#медики
#инфекция
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Шуров: Самое большое число запоев и белых горячек – в январе
10 января 2024, 21:14

Фото: istockphoto.com/Pattanaphong Khuankaew

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров заявил, что именно январь является рекордсменом по числу обращений с запоями и белой горячкой из-за длительных праздников.
«Люди получают десять выходных и просто пускаются во все тяжкие. Даже по телевизору в эти дни идут фильмы, где алкоголь играет важную роль. Ирония Судьбы, например. Люди осознанно планируют уйти в запой», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

В этой связи специалист рекомендовал всё же стараться в любые праздничные дни контролировать и даже ограничивать нормы употребляемого алкоголя. Кроме того, Шуров напомнил, что спиртное во время отпуска всегда можно заменить более полезными делами, такими, как встречи с родными и близкими, отдых и сон, чтение книг, походы на культурные мероприятия, занятия спортом и т. д.

Читайте также:

Врач Благов: Резкая отмена спиртного может вызвать белую горячку у алкоголика

Нарколог Холдин рассказал, как быстро вернуть форму после новогодних праздников

Нарколог Шуров рассказал, как избежать диетического и алкогольного срыва
#алкоголь
#врач
#праздники
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф