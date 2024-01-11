После ремонта открыли стоматологическую поликлинику в Раменском

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Раменском после ремонта открылась стоматологическая поликлиника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
После ремонт а в поликлинике появились комфортные зоны ожидания, удобная навигация и регистратура, а также созданы условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.
Стоит отметить, что в больницу появился цифровой ортопантомограф, который позволяет делать обзорный снимок полости рта.
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«Здесь принимают стоматологи-терапевты, хирурги, ортодонт и ортопед. Все кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием — стоматологическими установками экспертного класса, цифровым радиовизиографом и другим. Также, благодаря проведенным работам, мощность поликлиники выросла в два раза — с 175 до 350 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь получают более 176 тыс. человек городского округа», - рассказал главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.
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Мира Полтева