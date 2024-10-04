В Польше «детская водка» спровоцировала скандал и отставки чиновников

Фото: iStock/Igor Dudchak
Появившиеся на прилавках магазинов в Польше ароматизированные напитки на основе водки в тарах, напоминающих продукты для детей, вызвали скандал и отставки чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в польских магазинов нескольких сетей появились ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики, очень напоминающие те, в которых массово продаются детские продукты. В частности, соки, муссы и пюре.
Сейчас в такой упаковке продаются алкогольные напитки, а именно – ликёры крепостью 15%, наливки с 28-процентным содержанием алкоголя и 0-процентная водка.
Местные журналисты сразу же прозвали новый продукт «детской водкой». И также заинтересовалось руководство страны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последуют кадровые последствия для людей, не проявивших необходимой бдительности в вопросе, касающемся безопасности детей.
Сразу же после его слов глава Минздрава Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.
На фоне вспыхнувшего скандала производитель заявил о прекращении производства и отзыве продукции из всех торговых сетей.
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Сейчас в такой упаковке продаются алкогольные напитки, а именно – ликёры крепостью 15%, наливки с 28-процентным содержанием алкоголя и 0-процентная водка.
Местные журналисты сразу же прозвали новый продукт «детской водкой». И также заинтересовалось руководство страны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последуют кадровые последствия для людей, не проявивших необходимой бдительности в вопросе, касающемся безопасности детей.
Сразу же после его слов глава Минздрава Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.
На фоне вспыхнувшего скандала производитель заявил о прекращении производства и отзыве продукции из всех торговых сетей.
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Анастасия Чинкова