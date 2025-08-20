В Польше нашли древнейшие следы рыб, вышедших из моря на сушу

20 августа 2025, 18:45

Фото: iStock/Susann Guenther

Польские геологи нашли в горах Святого Креста окаменелые следы, которые оставили древнейшие обитатели планеты, вышедшие из водной среды. Их возраст оценивается примерно в 419-393 миллиона лет — это самый ранний из известных отпечаток существ, начавших осваивать жизнь на суше.