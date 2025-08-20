В Польше нашли древнейшие следы рыб, вышедших из моря на сушу
Польские геологи нашли в горах Святого Креста окаменелые следы, которые оставили древнейшие обитатели планеты, вышедшие из водной среды. Их возраст оценивается примерно в 419-393 миллиона лет — это самый ранний из известных отпечаток существ, начавших осваивать жизнь на суше.
На Свентокшиском хребте найдена цепочка из отпечатков девонского периода. Анализ показал: их оставили двоякодышащие рыбы, которые, предположительно, первыми начали выползать из воды на берег и долго оставаться на его поверхности. Эти животные могли передвигаться; навыки были близки к тем, что позже развились у наземных позвоночных. Возможной причиной такого «переселения» считается нехватка пищи в море и ее поиск на суше.
При этом находка на 10 миллионов лет старше первых свидетельств существования полноценных четвероногих. Открытие означает, что временные рамки эволюционного перехода от морских обитателей к сухопутным сдвинулись на 10 миллионов лет в прошлое.
Читайте также: