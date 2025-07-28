Найдена самая большая акула-людоед
Самца белой акулы длиной 4,2 метра и весом 750 кг заметили неподалеку от побережья города Нантакет в США. Это самая крупная особь за всю историю наблюдений, проводимых OCEARCH — организацией, изучающей морских обитателей. Об этом сообщает американский портал MassLive.
Исследователи обнаружили хищника рекордных размеров в водах у границы штатов Флорида и Джорджия. Сейчас они наблюдают за его перемещением, чтобы больше узнать о поведении и миграции этих рыб.
Теперь эта гигантская акула известна под кличкой Контендер — ее назвали в честь компании-партнера Contender Boats, производящей суда для морских экспедиций.
Ранее сообщалось, что большая акула-людоед растерзала знаменитого регбиста из Новой Зеландии возле архипелага Чатем.
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