28 июля 2025, 13:22

MassLive: в США найдена самая большая акула-людоед

Фото: iStock/RamonCarretero

Самца белой акулы длиной 4,2 метра и весом 750 кг заметили неподалеку от побережья города Нантакет в США. Это самая крупная особь за всю историю наблюдений, проводимых OCEARCH — организацией, изучающей морских обитателей. Об этом сообщает американский портал MassLive.