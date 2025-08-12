В США метеорит пробил крышу дома в штате Джорджия
В США рассказали о метеорите, который в конце июля пробил крышу одного из домой в штате Джорджия. Об этом сообщает издание Space.
Инцидент случился 26 июля. Тогда метеорит весом в 23 грамма пробил крышу дома и пол жилища. Изучив космический объект, исследователи сделали вывод, чтоон принадлежит к хондритам. Это наиболее распространенная группа метеоритов, которая полностью повторяет состав Солнца и может быть старше нашей планеты.
Как рассказал исследователь UGA Скотт Харрис, объект принадлежит к поясу астероидов, находящемуся между Марсом и Юпитером. Он был создан после распада более крупного астероида около 470 миллионов лет назад. Специалисты оценивают возраст метеорита в 4,5 миллиарда лет.
