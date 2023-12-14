В Польше собрали $18,3 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата Брауна

Фото: iStock/mahos
В Польше объявили сбор денег для депутата Сейма Гжегожа Брауна, потушившего в коридоре парламента ханукальные свечи огнетушителем. Об этом пишет РИА Новости.
При этом в среду вечером, 13 декабря, платформа заблокировали сбор. Портал объяснил блокировку недопустимость сборов, связанных «с поддержкой, восхвалением или пропагандой ненависти, дискриминации, насилия, фашизма, терроризма или других тоталитарных режимов».
Читайте также:
Zet: Новый премьер Польши Туск отправил в отставку всех руководителей спецслужб
Глава КГБ заявил, что в Польше готовят теракты в Белоруссии
В Польше считают, что Зеленский подставил Байдена
Диана Аванесян