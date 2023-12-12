В Польше считают, что Зеленский подставил Байдена

Фото: iStock/ValleraTo
Лидер США Джо Байден сделал большую политическую ставку на Украину и проиграл, армия России удержала контроль ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.
«Украина территории не отвоевала, а Россия даже особо не ослабела. Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. Все это мощно бьет по Джо Байдену», — говорится в статье.
Уточняется, что американский лидер сделал политическую ставку на Украину и Зеленского. При этом, республиканцы, которые имеют большинство в сенате США, отказываются помогать Байдену финансировать Украину. Автор материала уверен, что только переговоры смогут завершить существующий конфликт. Подчеркивается, что чем быстрее стороны перейдут к дипломатическому общению, тем будет лучше для всех.
Читайте также:
Захарова: Зеленский направился в США, чтобы «шаромыжничать»
«Изгнать зло»: планы нового премьера Польши, и о чем он договорился с Путиным
«Путин наблюдает»: Зеленский паникует из-за срыва американской помощи Украине
Элина Позднякова