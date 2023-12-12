В Польше считают, что Зеленский подставил Байдена

Осквернение Вечного огня, который является священным символом для России заслуживает строгого наказания, поэтому выдворение из страны за миграционные нарушения оправданно. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, говоря о возможной депортации подростков из Узбекистана, которые забросали снегом Вечный огонь в петербургском Красном Селе.

«Потому что в ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство – отвечайте», - передает ТАСС слова муфтия.

По его словам, те, кто осквернил Вечный огонь, должны нести наказание, будь они мигрантами или любыми другими людьми. Он подчеркнул, что раз дети мигрантов позволили себе такое поведение, значит они плохо знают историю страны, в которой проживают. Здесь прослеживается недоработка семьи, образовательных учреждений и общины, заключил Крганов.Напомним, дети, которые снегом потушили Вечный огонь в Петербурге, покинут территорию РФ вместе с семьями за миграционные нарушения.Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Сотрудники полиции установили, что две братьев 10 и 14 лет вместе с другим 12-летнем мальчиком бросил снежок в Вечный огонь. Выяснилось, что обе семьи проживают на территории России, имея нарушения миграционного законодательства.