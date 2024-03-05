В Польше создают беспилотные дроновые войска

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Сделав существенные выводы о военных действиях между Россией и Украиной, в Польше приняли решение уже сейчас создавать новый вид войск — дроновые. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Планируется, что дроновые войска будут составлять важный компонент в системе национальной обороны Польши. Их применение обосновано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные.
Такое современное оружие может в корне изменить театры военных действий в любом межгосударственном конфликте. Для них требуется немного средств и, при этом, в значительной степени оберегается человеческий фактор, ведь дрон — это не самолет с пилотом, если его сбивают, человек, управлявший беспилотным летательным аппаратом, остается жив.
Сейчас, по словам польского министра, обсуждаются вопросы адаптации технологий в современные реалии и обучения польских военным принципам управления беспилотниками.
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Такое современное оружие может в корне изменить театры военных действий в любом межгосударственном конфликте. Для них требуется немного средств и, при этом, в значительной степени оберегается человеческий фактор, ведь дрон — это не самолет с пилотом, если его сбивают, человек, управлявший беспилотным летательным аппаратом, остается жив.
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Мария Федоровцева