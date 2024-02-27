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Польша не собирается отправлять свои войска на Украину

Томчик: в Польше нет идеи отправлять своих солдат на Украину
27 февраля 2024, 13:19
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Польша не планирует отправлять свои войска на Украину. Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.
«В Польше нет такого проекта и идеи», — сказал Томчик.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.


Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что некоторые страны НАТО и Евросоюза могут отправить своих военных на Украину. При этом он подчеркнул, что Словакия делать этого не станет.

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Канцлера ФРГ Шольца вывел из себя «дисбаланс» в вопросах помощи Украине
27 февраля 2024, 12:58

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Федеральный канцлер Германии пришёл в изрядное раздражение из-за дисбаланса в вопросах западной помощи Украине. В частности, он считает, что дебаты о поставках ракет Taurus в настоящее время не соответствуют тому, в чём действительно нуждается Киев.
Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel. В материале указано, что канцлер буквально выходит из себя, когда в стране снова и снова возникают дискуссии о поставках Украине дальнобойных ракет. Он считает эти разговоры крайне несвоевременными, характеризующими «дисбаланс» между обсуждениями помощи и насущными потребностями ВСУ.

«То, чего действительно сейчас не хватает украинцам, — это боеприпасы», — подчёркивают авторы публикации.

Ранее Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, чтобы не быть втянутой в конфликт. В этой связи нижняя палата немецкого парламента проголосовала за проект резолюции, предложенный фракциями правящей коалиции, о поставках Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. Однако ракеты Taurus в документе упомянуты не были.

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Миллиардер Форрест пообещал направить $3,3 млн на разминирование Украины
27 февраля 2024, 12:19

Фото: iStock/robynmac

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест хочет направить на Украину 3,3 миллиона долларов для разминирования сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщает телеканал 9News.
Согласно сообщению, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation готов направить 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн), чтобы обезвредить мины в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры для безопасности фермеров.

«Сельскохозяйственный сектор Украины жизненно важен для снабжения продовольствием всего мира, поскольку он является крупнейшим поставщиком пшеницы для Всемирной продовольственной программы ООН», - цитирует издание Форреста.

По его словам, возобновление работы сельского хозяйства на Украине имеет важное значение для жителей всего мира.
Ранее Форрест обещал вложить в экономику Украины около $500 млн после завершения конфликта.

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Московский суд заочно арестовал экс-депутата Гудкова* за фейки о ВС РФ
27 февраля 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Хорошевский районный суд города Москвы избрал в отношении бывшего депутата Дмитрия Гудкова* меру пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован заочно и объявлен в международный розыск.
По сообщению пресс-службы суда, ходатайствовали об избрании такой меры пресечения представители следственных органов. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Гудкова* либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Экс-депутат покинул страну в октябре 2021 года.

Политик обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, — 10 лет лишения свободы.

Дело против Гудкова* было возбуждено в октябре 2023 года. Как сообщили в Следственном комитете РФ, на видеозаписи в YouTube-канале он обвинял российскую армию в «целенаправленной стрельбе по жилым домам и вокзалам и массовом убийстве мирных украинских граждан в Буче, Ирпене и Бородянске». В СК подчеркнули, что эти сведения являются заведомо ложными и порочащими Вооружённые силы РФ. Сам Гудков* объяснил уголовное преследование в России его «головокружительной карьерой».

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* ​Признан иноагентом в РФ
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Во Франции осудили Макрона за заявление об отправке французских войск на Украину
Ле Пен: Макрон играет в военачальника, говоря об отправке войск на Украину
27 февраля 2024, 11:58

Фото: iStock/e-crow

Глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен считает, что президент страны Эммануэль Макрон играет в военачальника, когда говорит о возможной отправке французских войск на Украину.
«Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей», — написала Ле Пен в социальной сети Х.

По ее словам, речь идет о мире или войне ​во Франции.

Ранее Макрон на конференции по Украине в Париже не исключил возможности отправки военнослужащих стран ЕС на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявлял, что некоторые страны НАТО и Евросоюза могут отправить своих военных на Украину. При этом он подчеркнул, что Словакия делать этого не будет.

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#макрон
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#украина
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Сенатор Цеков прокомментировал высказывания Макрона о России
Сенатор Цеков: Макрон своими заявлениями приближает новую войну
27 февраля 2024, 11:38

Фото: istockphoto/OlgaKorica

В Совете Федерации назвали недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России шагом к развязыванию новой войны. Сенатор от крымского региона призвал французского лидера остановиться и призадуматься над своей воинственной риторикой.
Ранее Макрон заявил, что в Евросоюзе договорились о создании «коалиции для глубоких ударов» — поставок Киеву ракет большой дальности, напоминает РИА Новости. Также он добавил, что Франция сделает «всё возможное», чтобы не допустить победы России в украинском конфликте, а её поражение необходимо для безопасности в Европе. Кроме того, по словам французского президента, западные лидеры обсуждали возможность отправки военных на Украину, но «консенсус пока не достигнут».

Сергей Цеков указал, что подобные безрассудные и безответственные заявления только приближают НАТО и ЕС к прямому столкновению с Россией. Макрон фактически делает шаг к развязыванию новой мировой войны, предупредил член международного комитета Совета Федерации.

«Своими действиями Макрон рискует перенести конфликт на территорию Франции. Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков», — сказал сенатор.

По его словам, именно западные страны своими действиями на протяжении более чем десятка лет развязали конфликт на Украине. И они, к сожалению, никак не хотят остановиться, что чревато последствиями для них же самих, заключил Сергей Цеков.

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Фицо раскрыл странную деталь, которую заметил на конференции по поддержке Украины
Фицо: на конференции по Украине в Париже не прозвучало ни слова о мире
27 февраля 2024, 10:53

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что на конференции по Украине в Париже царила военная атмосфера, он не услышал ни одного слова о мире. Об этом он рассказал в видеообращении по итогам мероприятия.
«Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась. Я был очень удивлен, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире» — рассказал Фицо.

Он также подтвердил, что некоторые страны ЕС готовы отправить своих солдат на Украину. Однако есть и те, которые никогда на это не пойдут, в том числе и Словакия, уточнил Фицо. При этом есть такое, которые говорят, что подобное предложение нужно обдумать.

Накануне Фицо заявлял, что некоторые страны НАТО и Евросоюза могут отправить своих военных на Украину. Французский президент Эммануэль Макрон эту информацию также подтвердил в рамках пресс-конференции по итогам мероприятия.

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Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон: Поражение России необходимо для безопасности в Европе
27 февраля 2024, 10:33

Фото: iStock/SimonLukas

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран. Об этом и не только он говорил на пресс-конференции в Париже после встречи по поддержке Украины, пишет Le Figaro.
«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — заявил Макрон.

На пресс-конференции он также заявил, что страны Евросоюза смогли договориться создать «девятую коалицию для глубоких ударов», в рамках которой планируется предоставить Украине ракет среднего и дальнего действия.

Французский президент также подчеркнул, что сделает все, что в его силах, чтобы Россия не вышла победителем из нынешнего конфликта. Также рассматривается возможность отправки войск стран ЕС на Украину, однако определенной договоренности пока нет.

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#россия
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#макрон
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Депутат ГД Белик: НАТО готовит заговор для оправдания своего присутствия на Украине
Депутат ГД Белик: Страны НАТО стараются легализовать своё присутствие на Украине
27 февраля 2024, 09:37

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Группа стран Североатлантического альянса решила устроить заговор. Это необходимо им для того, чтобы придать видимость легальности своего присутствия на Украине.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Он напомнил недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что ряд стран НАТО и Евросоюза задумывается о том, чтобы на основе договорённостей направить своих военных на Украину. Глава словацкого правительства считает, что это повлечёт за собой дополнительные угрозы для всеобщей безопасности.

«В словах Фицо нет ничего нового. Военнослужащие НАТО и так находятся на Украине, но пока только в статусе наёмников», — объяснил Белик.

По словам парламентария, то, о чём говорил словацкий премьер, — это заговор ряда стран, входящих в Североатлантический блок, с целью придать видимость законности и легитимности своему военному присутствию на Украине. Сам Фицо участвовать в этих опасных играх не хочет, сказал депутат. Белик считает, что руководитель правительства Словакии относится к числу немногих европейских лидеров, которые готовы бороться за интересы своей страны, даже в случае, когда рискуют своей политической карьерой.

О возможности отправки на Украину войск западных стран также говорил Эммануэль Макрон. По словам французского президента, общее решение по этому вопросу пока не выработано.

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Макрон объявил о создании коалиции по дальнобойному вооружению для Украины
Макрон: Евросоюз создал коалицию для поставок Украине ракет и бомб
27 февраля 2024, 06:58

Фото: istock / artJazz

Западные союзники Украины договорились сформировать коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Об этом по результатам конференции по вопросу поддержки Украины, которая состоялась в Париже, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — бомбы и ракеты дальнего действия», — заявил глава Франции.
Как утверждает Макрон, эта коалиция станет девятой. Он обратил внимание, что на данный момент в Европе существует восемь коалиций по упрощению поставок вооружения Киеву, включая, артиллерию, боеприпасы и системы ПВО.

Ранее Эммануэль Макрон не исключил отправки европейских войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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