Польша не собирается отправлять свои войска на Украину

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Польша не планирует отправлять свои войска на Украину. Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.
«В Польше нет такого проекта и идеи», — сказал Томчик.
Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.
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