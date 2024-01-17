Польша нарастила производство оружия из-за конфликта на Украине, пишут СМИ

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Польский обозреватель Збигнев Лентович заявил, что Варшава из-за страха эскалации украинского конфликта многократно наращивает производство оружия. Об этом он написал в материале для газеты Rzeczpospolita.
Он добавил, что также увеличить производственные объёмы планируют недавно модернизированные предприятия, так как их мощности не совпадают с потребностями.
В качестве примера Лентович привёл завод «Сталева Воля», специализирующийся на производстве артиллерийских орудий, но вскоре планирующий начать собирать бронированные автомобили и БМП.
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В качестве примера Лентович привёл завод «Сталева Воля», специализирующийся на производстве артиллерийских орудий, но вскоре планирующий начать собирать бронированные автомобили и БМП.
«Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян