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В Еврокорпусе уволен польский генерал, отвечавший за подготовку украинских солдат

28 марта 2024, 00:50
Фото: iStock/ irontrybex

Фото: iStock/ irontrybex

Министерство национальной обороны Польши решило отозвать с должности командующего Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) генерала Ярослава Громадзиньского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте польского оборонного ведомства.
Это связано с проводимой Службой военной контрразведки проверкой в отношении допуска Громадзиньского к государственной тайне после получения некой новой информации, говорится в сообщении. Громадзиньский должен немедленно вернуться в страну. Другие подробности дела не приводятся.


«Увольнение с должности человека, за которого мы ранее поручились, — это скандал и компрометация, это удар по престижу и авторитету нашей страны. Я думаю, что обвинения, к сожалению, должны быть серьезными. В противном случае такого, вероятно, не произошло бы», — прокомментировал увольнение бывший командир польского спецподразделения Grom генерал Роман Полько в эфире радиостанции RMF FM.



Генерал Громадзиньский был назначен командующим Еврокорпуса предыдущим руководством польского Минобороны в июне 2023 года. Вместе с американскими военными он отвечал за подготовку украинских солдат.

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#евросоюз
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На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв
Courier Journal: На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв
28 марта 2024, 03:17

Фото: iStock/ 12963734

Мощный взрыв произошёл на заправочной станции в американском городе Боулинг-Грин, штат Кентукки, сообщает Courier Journal.
По его информации, пожарные отправились тушить возгорание в помещении Comfuel на Рэйвен-авеню недалеко от центра города.

полицейское управление перекрыло несколько улиц в данном районе, в частности Мемориальный переулок ветеранов между улицами Клэй и Мейн. Улицы Черч и Клэй тоже закрыли. Местное население попросили избегать района происшествия.

По меньшей мере одной школе было отдано распоряжение эвакуироваться.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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Уехавший из России педиатр Бутрий начал принимать пациентов в Тбилиси
28 марта 2024, 03:12

Фото: iStock/AlexLMX

Педиатр Сергей Бутрий, эмигрировавший из России из-за интервью журналисту-иноагенту Катерине Гордеевой*, начал принимать пациентов в клинике «Чайка» в Тбилиси, о чём сам написал в своём Telegram-канале.
«Дорогие пациенты, в конце этой недели я открываю прием в клинике Чайка Тбилиси (Грузия), буду там принимать в пятницу, субботу и воскресенье (29-31 марта)», — написал медик.

Ранее автор блога «Записки детского врача» уехал из России после 10 суток административного ареста по делу о возбуждении ненависти и вражды. По словам Бутрия, ему намекнули, что арестом дело не ограничится. Поэтому освободившись, он вместе с женой и сыном покинул Россию.

Он пообещал не прекращать консультировать пациентов, в том числе дистанционно, а также рассказал о планах заняться обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. На его блог о современной педиатрии в Telegram подписаны более 117 тыс. человек, а в «ВКонтакте» — более 230 тыс.

Хамовнический суд арестовал Бутрия после его интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В материалах утверждалось, что в некоторых фразах врача прослеживалось «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

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#педиатр
#россия
#грузия
#врачи
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Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне
28 марта 2024, 02:27

Фото: iStock/ diegograndi

Российский предприниматель Алишер Усманов, который в Германии находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, подал заявление об уголовном правонарушении против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщила газета Bild.
По ее данным, бизнесмен обвиняет их в препятствовании правосудию и преследовании невиновных лиц.

«Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц», — уточнил представитель Генпрокуратуры Доминик Мис. Один из них, согласно его заявлению, — «70-летний бизнесмен из России».

В 2023 году суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски, проведенные в 2022 году по делу против Усманова об отмывании доходов. Обыски тогда проводились на его виллах на озере Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне, а также на яхте Dilbar в порту Бремена.

Суд позже разъяснил, что при выдаче прокуратуре ордеров на обыск были допущены серьезные нарушения. Следствие не предоставлено веских оснований для подозрения Усманова в отмывании средств.

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В Греции нашли ящики с ракетами в поле близ затопленной военной базы
28 марта 2024, 02:25

Фото: iStock/ frentusha

Деревянные ящики с ракетами найдены неподалеку от затопленной прошлой осенью наводнением авиационной базы Стефановикио в греческой области Магнисия, откуда постепенно уходит вода. Об этом сообщает новостной портал myvolos.net.
По его данным, несколько ящиков с ракетами обнаружил фермер в поле, в прибрежной зоне искусственного озера Карла.

Лидер парламентской партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос направил в связи с этим запрос министру обороны страны Никосу Дендиасу.

Поля вокруг затопленной базы Стефановикио власти планируют очистить от грязи и передать фермерам для дальнейшей обработки.


«Эта работа теперь приобретает другое измерение, и в определенной степени опасное, поскольку в этих районах, кроме деревянных ящиков с ракетами, аграрии могут найти и другое вооружение», — отметил политик.


Велопулос спросил главу Минобороны, собираются ли военные провести поиски вокруг озера Карла, чтобы собрать военную технику и вооружение, смытых с военной базы. Он также поинтересовался, проводило ли министерство инвентаризацию военной техники после наводнения.

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Симоньян: за участие в антироссийских чатах нужно ввести ответственность
28 марта 2024, 02:12

Фото: Сайт Кремля

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила ввести ответственность за участие в антироссийских и террористических чатах и подписку на них. Об этом она сама написала в своём личом Telegram-канале.
«Их список должен формироваться соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы. За участие в подобных чатах/группах - выдворение и пожизненный запрет на въезд в страну. Как минимум», — заявила журналистка.

Совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на данном канале террористы могли получать необходимые сведения для организации массового расстрела людей в концертном зале в Красногорске. В настоящий момент Telegram-канал «Голос Хорасана» удален.

Ранее главред RT назвала теракт в «Крокус Сити Холле» чудовищной и немыслимой операцией под чужим флагом. А во время встречи президента России Владимира Путина с доверенными лицами поставила на место журналиста BBC, который попытался обесценить президентские выборы в РФ.

По словам Симоньян, Россия не является Западом. Она отметила, что наша страна не собирается подражать кому-либо. Главред добавила, что РФ «не очень-то нравится» политика западных стран.

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#журналистика
#терроризм
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Жителям Приморья, вернувшимся из зоны СВО, ещё год будут доплачивать из бюджета
28 марта 2024, 02:04

Фото: iStock/ArtemSam

Возвращающимся из зоны ведения специальной военной операции (СВО) жителям Приморского края ещё в течение года после этого из регионального бюджета будут ежемесячно доплачивать 30 тысяч рублей к зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Такой подход позволит гражданам в период адаптации на рабочем месте стабилизировать свое финансовое положение после завершения всех выплат по контракту с Минобороны России»,— объясняли предназначение подобной выплаты в краевом кабмине.

Обязательное условие для получения доплаты — трудоустройство ветерана на определенных краевых предприятиях: «Приморский водоканал», «Примавтодор», «Примтеплоэнерго» и «Тигр-правопорядок».

Законопроект, защищающий интересы гражданских супруг погибших участников СВО и пропавших без вести, внесли в Госдуму, сообщил ранее руководитель рабочей группы по СВО сенатор Андрей Турчак. Он напомнил, что к президенту России Владимиру Путину во время встречи с семьями участников СВО обратилась женщина, чей гражданский муж погиб на выполняя задачи спецоперации, при этом из-за неофициального статуса она не имеет права на положенные выплаты и льготы.

Таким образом, Турчак отметил, что новый законопроект предполагает решение подобных вопросов. Согласно документу, женщина сможет получать выплаты, если проживала с участником СВО не менее трех лет, или не менее одного года при наличии общего ребенка. Наличие отношений можно будет определить через суд. После этого гражданская супруга сможет претендовать на все положенные выплаты и льготы, положенные семьям погибших бойцов.

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#сво
#выплаты
#зарплата
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GIE: Запасы газа в Европе к концу отопительного сезона составят рекордные 58%
28 марта 2024, 01:55

Фото: iStock/ Iurii Garmash

Евросоюз может завершить сезон отбора газа новым рекордом по его запасам в хранилищах, следует из данных Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE), на которые ссылается РБК.
По данным на конец газовых суток 24 марта, европейские подземные хранилища заполнены на 59,18%, с порядка 65,62 млрд куб. м газа. Такой показатель является максимальным на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года и на 17,6% выше среднего уровня за последние пять лет. При сохранении текущих темпов отбора к концу марта он достигнет рекордных 58,2%, подсчитало издание. Прежний рекорд ЕС установил в 2023 году, когда в конце марта хранилища были заполнены на 55,84% (около 61 млрд куб. м газа).

Отмечается, что такие показатели превзошли прогнозы самого Евросоюза.

Пока ПХГ в ЕС продолжают работать в режиме нетто-отбора — за сутки в них закачивается меньше газа, чем выбирается.

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#газ
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#спрос
#импорт
#ес
#евросоюз
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РИА Новости: Пугачёва извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 00:42

Фото: iStock/Eugene_Zvonkov

Уехавшая из России после начала СВО Алла Пугачева в соцсетях извинилась перед экс-участницей «Евровидения» певицей Манижей под её постом о возможных «последствиях» для выходцев из Таджикистана и других стран Средней Азии после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
Манижа Сангин ранее опубликовала видео, где среди прочего сказала, что рада тому, что ее бабушка, которой нет в живых уже 14 лет, не видит «последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии».

«Прости!!!», — написала Пугачёва в комментариях к видео.

7 марта сообщалось, что известный массовыми жалобами на знаменитостей глава ФБПК Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Аллу Пугачёву иностранным агентом. Он заявил, что певица покинула Россию, многократно высказывала «антироссийскую позицию» и поддерживает супруга Максима Галкина*. По мнению Бородина, Пугачёва может быть связана с западными спецслужбами.

После теракта в «Крокусе» на Пугачёву обрушилась волна критики за то, что она не высказала соболезнования семьям погибших. Максим Галкин* также не стал приостанавливать свои юмористические выступления по Израилю. Напомним, в октябре прошлого года Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят.


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*признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
#алла пугачёва
#певица
#соцсети
#крокус сити холл
#теракт
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В России рекордно выросли продажи антидепрессантов
«Ведомости»: В России рекордно выросли продажи антидепрессантов
28 марта 2024, 00:24

Фото: iStock/ djedzura

За первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано рекордное количество антидепрессантов за последние пять лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
По ее подсчетам, за первые почти три месяца 2024 года в России было реализовано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на сумму 2,9 млрд руб.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года продажи выросли на 45% в денежном значении и на 33% — в натуральном. Так, в минувшем году за первые 11 недель было продано 2,7 млн упаковок антидепрессантов на 2 млрд руб.
В «Аптечной сети 36,6» (аптеки «36,6» и «Горздрав») уточнили, что за указанный период продажи антидепрессантов выросли на 41% к тому год к году, а в сети «Аптека 25» — более чем на 15%.

Эксперты напоминают, что сначала спрос стимулировали страхи из-за коронавируса, затем — события на Украине.

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