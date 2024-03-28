В Еврокорпусе уволен польский генерал, отвечавший за подготовку украинских солдат

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Министерство национальной обороны Польши решило отозвать с должности командующего Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) генерала Ярослава Громадзиньского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте польского оборонного ведомства.
Это связано с проводимой Службой военной контрразведки проверкой в отношении допуска Громадзиньского к государственной тайне после получения некой новой информации, говорится в сообщении. Громадзиньский должен немедленно вернуться в страну. Другие подробности дела не приводятся.
Генерал Громадзиньский был назначен командующим Еврокорпуса предыдущим руководством польского Минобороны в июне 2023 года. Вместе с американскими военными он отвечал за подготовку украинских солдат.
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«Увольнение с должности человека, за которого мы ранее поручились, — это скандал и компрометация, это удар по престижу и авторитету нашей страны. Я думаю, что обвинения, к сожалению, должны быть серьезными. В противном случае такого, вероятно, не произошло бы», — прокомментировал увольнение бывший командир польского спецподразделения Grom генерал Роман Полько в эфире радиостанции RMF FM.
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Ювелина Бернст