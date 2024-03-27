ВС Польши сообщили о внезапной смерти бригадного генерала Марчака

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Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в социальной сети X о внезапной кончине бригадного генерала Адама Марчака.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в Монсе, скончался во вторник 26 марта 2024 года», — говорится в сообщении.
По информации оперативного командования, офицер умер по естественным причинам. В это время он не нес службу.
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