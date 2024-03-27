ВС Польши сообщили о внезапной смерти бригадного генерала Марчака

В России с 1 апреля изменится срок пересдачи экзаменов на получение водительских прав тем, кто не сдал его минимум три раза подряд. Следующую попытку теперь будут давать только спустя шесть месяцев после последней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.