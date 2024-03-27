В Польше погиб пятый военный за месяц

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В Польше погиб пятый за текущий месяц военнослужащий. Об этом в беседе с журналистами сообщил главком родами Вооружённых сил страны Марек Соколовский.
Генерал подчеркнул, что 30-летний погибший солдат принимал участие в учении в Высоких Татрах. С ним произошёл несчастный случай. Горные спасатели оказали ему помощь, однако вернуть жизненные функции не удалось.
Соколовский отметил, что в связи с гибелью солдат в армии Польши временно приостановили использование взрывчатых веществ и других боевых средств во время учений. Однако это не затрагивает обучения военных из Украины.
Министр национальной обороны и начальник гештаба приказали проанализировать все меры безопасности, которые действуют в польской армии на фоне участившихся несчастных случаев.
В понедельник, 25 марта, сообщалось, что во время военных учений на территории полигона от взрыва погибли два сапёра. Также в марте на учении НАТО погибли два польских военных, которых переехало БМП.
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Соколовский отметил, что в связи с гибелью солдат в армии Польши временно приостановили использование взрывчатых веществ и других боевых средств во время учений. Однако это не затрагивает обучения военных из Украины.
В понедельник, 25 марта, сообщалось, что во время военных учений на территории полигона от взрыва погибли два сапёра. Также в марте на учении НАТО погибли два польских военных, которых переехало БМП.
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Анастасия Чинкова