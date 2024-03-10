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В Польше заявили об отправке военных НАТО на Украину

Глава МИД Польши: солдаты стран НАТО уже находятся на Украине
10 марта 2024, 16:15
Фото: iStock/Velishchuk

Фото: iStock/Velishchuk

На конференции, посвященной 25-летию вступления Польши в НАТО, глава МИД Радослав Сикорский заявил, что страны альянса уже направили своих военных на Украину.
При этом он выразил благодарность участникам союза за их решение, сообщил YouTube-канал Janusz Jaskółka.

Сикорский также отметил, что солдаты НАТО уже присутствуют на украинской территории, но не стал перечислять эти страны, уверяя, что они хорошо осведомлены о своем вкладе.


По словам депутата Госдумы Александра Когана, обсуждение возможности отправки вооружений и специалистов со стороны стран НАТО указывает на то, что это решение уже принято. Теперь, по его мнению, проводится работа с общественным мнением.

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Как проголосовать, если живешь не по прописке
Березкин: Система «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать там, где удобно
10 марта 2024, 15:33

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На выборах президента России будет работать система «Мобильный избиратель», которая позволит проголосовать проживающим не по адресу регистрации. Об этом 10 марта рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин в интервью РИА Новости.
«Система „Мобильный избиратель“ позволяет избирателю проголосовать там, где ему удобно, вне зависимости от регистрации. На данный момент жители Подмосковья подали 103722 заявлений о голосовании по месту нахождения. Но в рамках этой избирательной кампании мы пошли еще дальше», — заявил Березкин.
По его словам, власти региона развернули в Подмосковье пункты приема заявлений избирателей, проживающих в СНТ и апартаментах. Березкин отметил, что таких микрорайонов в Московской области сейчас довольно много, и жильцы либо еще не успели оформить прописку, либо проживают в жилых комплексах, чьи помещения являются апартаментами.

Территориальные комиссии помогли избирателям с подачей заявлений, и теперь эти жители смогут абсолютно законно принять участие в выборах президента России, подчеркнул председатель избирательной комиссии Московской области.

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«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине
10 марта 2024, 15:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

Насильственные методы мобилизации на Украине возмутили американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он написал в своей социальной сети Х.
«Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?», — задался вопросом бизнесмен.
Илон Маск такими словами прокомментировал видеозапись, на которой видно, как силовики задержали автобус на границе с Румынией, в котором находились мужчины призывного возраста. К задержанным была применена физическая сила: их били и заставляли ложиться на землю друг на друга.

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В США сообщили о панике Запада из-за хода России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад паникует из-за успехов ВС России на Украине
10 марта 2024, 14:31

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Стивеном Гарднером отметил, что главы западных государств начинают паниковать из-за успехов российских военных на Украине.
«Ситуация становится крайне напряженной. Русские действительно достигают успехов на фронте, и это вызывает серьезные опасения у французов, британцев и администрации Байдена. Они чувствуют себя неуверенно и не знают, как реагировать», — подчеркнул он.
Джонсон выразил предположение, что из-за прогресса российских сил на Украине западные страны начали делать резкие заявления в адрес России, включая намеки на возможное введение войск НАТО.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что размещение военных из западных стран на территории Украины не может быть исключено.

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Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов и три снаряда HIMARS
10 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов и три снаряда системы залпового огня HIMARS, производства США.
В официальном заявлении Минобороны РФ отмечается, что сбитые беспилотные аппараты обнаружены в различных районах.

«Трое реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 130 украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Сбитые беспилотные аппараты обнаружены в различных районах, включая Приволье, Кременную, Александровку, Ясиноватую, Верхнеторецкое, Степное, Марьяновку, Новое, Трудовое, Новопрокоповку и Любимовку», — заявили в ведомстве.
С начала спецоперации были уничтожены значительные военные ресурсы Украины, включая 577 военных самолетов, 267 вертолетов, 14985 беспилотных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15420 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин системы залпового огня, 8350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19572 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Медведев прокомментировал оговорку Байдена
Медведев назвал Байдена, перепутавшего Ирак с Украиной, редким идиотом
10 марта 2024, 14:08

Фото: kremlin.ru

В своём Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который в интервью перепутал Афганистан и Ирак с Украиной.
Медведев охарактеризовал высказывание Байдена как «редкое проявление глупости», сопроводив свои слова коротким роликом, на котором президент США говорит о том, что Штатам «не стоило вмешиваться в Украину».

В ответ Медведев опубликовал тот же видеоролик в социальной сети X, добавив комментарий: «глупцы и безумцы произносят правду».

Ранее в интервью каналу MSNBC Байден заявил, что США не должны были вмешиваться в Украину в период, когда они искали лидера «Аль-Каиды»* Усаму бен Ладена, которого позже ликвидировали. После этого уточнения он добавил, что США также не должны были вмешиваться в Ирак и Афганистан.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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#медведев
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На Западе указали на невозможность скорой замены Киевом уничтоженных ЗРК Patriot
Forbes: замена Киевом уничтоженных ЗРК Patriot может занять месяцы или годы
10 марта 2024, 13:49

Фото: iStock/vadimrysev

Замена уничтоженных российскими войсками пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве представляется невозможной в ближайшее время. Это может занять месяцы, а возможно и годы, информирует журнал Forbes.
«Украина или ее союзники могли бы попробовать приобрести новые пусковые установки для замены уничтоженных российскими войсками, однако процесс покупки может затянуться на месяцы, а иногда и годы», — сообщает издание.
Forbes также отмечает, что стоимость таких установок составит миллионы долларов, средства на которые не предусмотрены в украинском бюджете. При этом Киев предпочитает получать военную помощь в виде пожертвований, и, по мнению Forbes, наиболее логичным было бы получить ее от Вашингтона.

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Жителям Подмосковья рассказали о работе общественных наблюдателей на выборах
10 марта 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента Российской Федерации. Об особенностях работы на участках для голосования общественных наблюдателей рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что с обеспечением общественного порядка и спокойствия на избирательных участках всегда успешно справлялись сотрудники правоохранительных органов. Представители силовых структур в обязательном порядке будут дежурить на каждом участке для голосования. Также помощь в проведении выборов второй год подряд окажет Центр управления регионом (ЦУР) и система видеонаблюдения «Безопасный регион», сообщил глава подмосковной избирательной комиссии. Благодаря ей можно будет наблюдать за тем, что происходит внутри помещений для голосования, а также на территориях возле них.

Саму работу общественных наблюдателей по традиции будет курировать Общественная палата Московской области, продолжил Илья Берёзкин. Следить за процессом голосования наблюдатели смогут как непосредственно на избирательных участках, находясь там лично, так и с помощью системы установленных видеокамер, изображение с которых будет поступать в Центр общественного наблюдения (ЦОН). Он будет открыт 15 марта и будет функционировать все три дня выборов. Там организуется работа различных общественных мониторинговых групп, а также наблюдателей, представляющих как отдельных кандидатов, так и политические партии.

По данным Общественной палаты Московской области, обеспечивать прозрачность и легитимность выборов президента РФ в Подмосковье будут около 12 тысяч общественных наблюдателей.

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#подмосковье
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#общественная палата московской области
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#цур
#наблюдатели
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#выборы
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Губернатор Воробьёв рассказал о запуске новых котельных и модернизации ЖКХ
10 марта 2024, 13:22

Фото:РИА Новости/Кристина Кормилицына

Московская область внесла серьезные изменения в большую программу модернизации ЖКХ после ряда аварий, которые произошли минувшей зимой на котельных и тепломагистралях. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
В прошлом году по всему Подмосковью построили и отремонтировали почти 50 котельных. На этой неделе открылась очередная в Клину. Она уже работает и нагревает тонны воды. Тепло поступает как минимум в 100 многоквартирных домов и 30 социальных объектов, говорится в репортаже.

Работа котельной налажена так, что чем ниже опускается температура на улице, тем выше температура нагрева и наоборот. Котельная в Клину уже вторая этом году. Планируется открытие еще трех таких же и 10 небольших.

«Газпром вместе с нами взял на себя большую программу модернизации шести самых сложных территорий: Клин, Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов, Сергиево-Посад, Пушкино – это все котельные, которые нужно срочно приводить в порядок. Не только котлы, но и сети», — сообщил Воробьёв.

Программа модернизации подмосковного ЖКХ началась еще в прошлом году. В Серпухе построили 11 новых котельных. Также модернизируются линии электроснабжения и трансформаторы. Подмосковье бьет рекорды по энергопотреблению.

«Деньги у нас заложены, это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделит на этот год», — рассказал губернатор.
Особенное внимание будет уделяться частным котельным. Как раз в такой минувшей зимой произошла авария. Все инциденты разобраны до мельчайших деталей, и теперь будет внесены новые изменения и в законы, и в программу модернизации.

«Мы продолжаем аудит всего теплоснабжения в Московской области и на эту весну и лето у нас масштабная программа», — сообщил Воробьёв.
В ближайшее время новые или обновленные котельные начнут свою работу в Клину, Воскресенске и Солнечногорске.

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#программа
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Песков: Служба безопасности делает все необходимое для защиты Путина
10 марта 2024, 12:26

Фото: сайт Кремля

Служба безопасности Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения его безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Служба безопасности работает и делает то, что должно», — сообщил спикер Кремля.
Его комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале

Данный комментарий был опубликован журналистом Павлом Зарубиным в его Telegram-канале.

Обозреватель напомнил, что глава государства часто отправляется в рабочие поездки, например, недавно Владимир Путин посетил агропромышленный холдинг «Эко-культура» на Ставрополье.

Прежде Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран.

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