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На конференции, посвященной 25-летию вступления Польши в НАТО, глава МИД Радослав Сикорский заявил, что страны альянса уже направили своих военных на Украину.
При этом он выразил благодарность участникам союза за их решение, сообщил YouTube-канал Janusz Jaskółka.
Сикорский также отметил, что солдаты НАТО уже присутствуют на украинской территории, но не стал перечислять эти страны, уверяя, что они хорошо осведомлены о своем вкладе.
По словам депутата Госдумы Александра Когана, обсуждение возможности отправки вооружений и специалистов со стороны стран НАТО указывает на то, что это решение уже принято. Теперь, по его мнению, проводится работа с общественным мнением.
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Сикорский также отметил, что солдаты НАТО уже присутствуют на украинской территории, но не стал перечислять эти страны, уверяя, что они хорошо осведомлены о своем вкладе.
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Артем Кузьмин