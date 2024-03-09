Польша поддержала введение войск НАТО на Украину

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Западные военные могут быть отправлены на Украину для участия в военных действиях. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, приводит его слова издание Rzeczpospolita.
Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об «устрашении Москвы» и заявил, что силы НАТО на Украине не являются чем-то невообразимым».
Напомним, ранее об отправке военных блока на Украину заявил французский лидер, при этом его инициативу не поддержали многие политики Запада.
Сикорский подчеркнул, что Владимир Путин не должен быть спокоен на счет того, что Запад не предпримет ничего креативного.
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Напомним, ранее об отправке военных блока на Украину заявил французский лидер, при этом его инициативу не поддержали многие политики Запада.
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Анастасия Хохлова