Глава Минобороны: Польша не будет направлять свои войска на Украину

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена направлять своих военных на Украину. Об этом он написал на странице польского оборонного ведомства в социальной сети X.
«Войска польского не будет на Украине», — приводятся слова Косиняк-Камыша.
Однако Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву и передавать вооружение, сделал оговорку министр, отметив, что это уже «очень много».
26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители около 20 западных стран на встрече в Париже обсудили дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Россией. Была поднята тема возможной отправки войск западных стран на Украину. Участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, сказал Макрон, не исключив однако такого сценария в будущем.
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