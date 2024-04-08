«В полумраке морщины не видны»: 69-летняя любвиобильная блогерша ответила хейтерам

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Пожилая блогерша Тина, которая активно ходит на свидания, ответила на критику в свой адрес, пишет Tyla.
Женщина хочет до своего 70-летия найти мужчину мечты, поэтому активно ходит на свидания. Некоторые подписчики начали критиковать ее.
В свою очередь Тина записала в ответ видео.
По ее словам, во время свиданий она обращает внимание не на морщины, а на эмоциональный контакт.
При этом многие подписчики хвалят Тину.
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«Фу, два морщинистых старых тела бьются друг о друга», — написал один из пользователей.
В свою очередь Тина записала в ответ видео.
«Знаете, в романтической обстановке и полумраке морщины почти не видны», — сказала женщина.
По ее словам, во время свиданий она обращает внимание не на морщины, а на эмоциональный контакт.
При этом многие подписчики хвалят Тину.
«Ты очень красивая!», «Вперед, девочка! Найди мужчину своей мечты!», «Развлекайтесь как можно больше. Не обращайте внимания на хейтеров!» — пишут они.
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