Андролог назвал вредящую пенису привычку

Фото: istock / peakSTOCK
Привычка сутулиться за столом может негативно влиять на эрекцию. Об этом предупредил андролог Джефф Фостер в разговоре с изданием Metro.
У мужчин, которые часто сутулятся, скругляют плечи, выгибают спину или слишком наклоняют голову вперёд или назад, может появиться брюшко.
Помимо этого, слабые мышцы тазового дна могу приводить к болям при мочеиспускании, недержанию мочи, ощущению давления в области полового органа и общей утомляемости.
Все это может отрицательно влиять на качество секса и эрекции, подытожил Фостер.
Ранее было раскрыто настоящее отношение мужчин к оральному сексу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Врач Шахвеледов назвал главные противопоказания к утренней зарядке
Озвучена главная ошибка россиян весной
Диетолог Соломатина назвала страшные последствия избытка витамина С
«Из-за плохой осанки мышцы тазового дна, поддерживающие кишечник и мочевой пузырь, сдавливаются и ослабевают, плохая осанка влияет и на нервную систему. Что касается пениса, сдавленные мышцы тазового дна могут привести к слабеющей эрекции и эякуляции, а значит, и менее яркому оргазму», — предупредил Фостер.
Помимо этого, слабые мышцы тазового дна могу приводить к болям при мочеиспускании, недержанию мочи, ощущению давления в области полового органа и общей утомляемости.
Все это может отрицательно влиять на качество секса и эрекции, подытожил Фостер.
Ранее было раскрыто настоящее отношение мужчин к оральному сексу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Врач Шахвеледов назвал главные противопоказания к утренней зарядке
Озвучена главная ошибка россиян весной
Диетолог Соломатина назвала страшные последствия избытка витамина С
Алина Юрчак