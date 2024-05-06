В понедельник утром дороги Московской области загружены на 3 балла

Фото: istockphoto / Aleksei Andreev
В понедельник утром, 6 мая, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Утром на дорогам Подмосковья было зафиксировано 851,1 тысяч автомобилей.
Стоит отметить, что в пресс-службе также призвали водителей быть внимательными на дорогах и не совершать резких манёвров, а также соблюдать дистанцию.
Читайте также:
На 40 километрах региональных дорог Подмосковья поменяли асфальт
В Московской области открыли четыре новые зоны каршеринга
Новейший состав «Иволга 4.0» вышел на МЦД
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что в пресс-службе также призвали водителей быть внимательными на дорогах и не совершать резких манёвров, а также соблюдать дистанцию.
Читайте также:
На 40 километрах региональных дорог Подмосковья поменяли асфальт
В Московской области открыли четыре новые зоны каршеринга
Новейший состав «Иволга 4.0» вышел на МЦД
Мира Полтева