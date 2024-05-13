В понедельник утром загруженность подмосковных дорог составляет три балла

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В понедельник утром, 13 мая, дороги Московской области загружены на 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
13 мая на дорогах Московской области зафиксировано 878,4 тысяч автомобилей.
Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.
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«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Ярославском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе», — отметили в министерстве.
Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.
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Мира Полтева