В популярных российских колбасках нашли кишечную палочку

12 августа 2025, 20:04

Под Ростовом в популярных колбасках нашли кишечную палочку

Фото: istockphoto/Manjurul

В Ростовской области в популярных колбасках «Чевапчичи» Атяшевского мясокомбината обнаружили кишечную палочку.





Сообщение об этом опубликовано в публичном паспорте проверки на сайте ФГИС «Единый реестр проверок». Как следует из предостережения, при лабораторных испытаниях образцов колбасок «Чевапчичи» торговой марки Delikaiser продукт не соответствовал требованиям по микробиологическим показателям.





«Выявлены бактерии группы кишечных палочек (колиформы)», — говорится в отчёте.