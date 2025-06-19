В российских аэропортах Росавиация ввела временные ограничения
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда (Гумрак, код ИКАО: URWW) и Саратова (Гагарин, код ИКАО: UWSG).
Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Детали ограничений пока не уточняются, однако пассажиров призывают заранее проверять информацию о рейсах и следить за обновлениями от авиакомпаний. Власти уверяют, что делают все возможное для минимизации неудобств и обеспечения безопасности в воздушном пространстве.
Ранее стало известно, что ограничения в работе аэропорта Волгограда сняты. Сообщение о введении ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда было опубликовано в 4.00 мск.
До этого сообщалось, что временные ограничения введены на работу аэропортов Волгограда и Калуги.
Напомним, что ограничения в аэропортах вводятся по нескольким причинам, каждая из которых направлена на обеспечение безопасности пассажиров, персонала и инфраструктуры аэропортов.
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