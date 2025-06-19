В российских аэропортах Росавиация ввела временные ограничения

19 июня 2025, 09:18

Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Волгограда и Саратова

Фото: iStock/Sitikka

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда (Гумрак, код ИКАО: URWW) и Саратова (Гагарин, код ИКАО: UWSG).