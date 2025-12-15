Глава Кузбасса Середюк уволил министра электроэнергетики после аварии на ТЭЦ

15 декабря 2025, 12:47

Фото: iStock/PIKSEL

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк отстранил от должности главу департамента электроэнергетики Кузбасса Андрея Герасимцева после аварии на ТЭЦ в Юрге.





Напомним, в ночь на 12 декабря жители Юрги остались без отопления из-за неполадок на городской ТЭЦ.



На совещании правительства Кузбасса Середюк назвал неудовлетворительной работу Герасимцева.





«Зима только началась, а проблемы с отключениями электроэнергии и вопросы по отоплению жилых домов от жителей идут регулярно. Их отработку считаю неудовлетворительной», — приводит VSE42.RU слова Середюка.

«Слушай, столько идёт замечаний. Я ещё успеваю контролировать ситуацию, давать команду, что-то делать на станции. А в это время начальник департамента сидит в кабинете и даже не выехал на место», — возмутился Середюк.