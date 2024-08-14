В посёлке Снегири отремонтируют школу, построенную более 60 лет назад

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт здания школы 1962 года постройки планируют провести в дачном посёлке Снегири городского округа Истра, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В школе, расположенной по адресу: посёлок Снегири, улица Кирова, дом №10а, три этажа, общая площадь здания составляет более 2,8 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать объект и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации школы. Работы планируется завершить в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 340 миллионов 357 тысяч 619 рублей 49 копеек. Заявки принимаются до 30 августа.
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Лев Каштанов