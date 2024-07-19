В Серебряных Прудах построят новый водозаборный узел

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах создадут новый водозаборный узел с сетями водоснабжения. К строительству приступят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Исполняющий обязанности главы округа Виталий Федонин вместе с представителями снабжающей организации встретился с жителями улицы Свободная. Из-за интенсивного разбора воды в жару там происходят перебои с подачей холодной воды. Насосы не справляются с нагрузкой. Проблема будет решаться кардинально – построят новый водозаборный узел с сетями водоснабжения», – говорится в сообщении.По данным администрации, уже запущена процедура определения подрядчика. Пока же власти округа вместе с жителями приняли решения о подвозе воды.
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Лора Луганская